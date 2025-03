Equipe do TIC Trens se reúne com Prefeitura de Jundiaí

A equipe do TIC Trens esteve em Jundiaí na segunda-feira (17), na Prefeitura, para uma reunião institucional sobre o projeto do Trem Intercidades (TIC). O encontro teve como objetivo apresentar a equipe responsável pela implantação do projeto e alinhar a formação de grupos de trabalho que atuarão em diferentes frentes, como obras, projetos e processos de licenciamento.

O Trem Intercidades (TIC) será capaz de atingir velocidades de até 140 km/h e terá capacidade para transportar até 860 passageiros por viagem. O percurso expresso entre o Terminal Barra Funda, em São Paulo, Jundiaí e Campinas terá uma extensão de 101 km e duração estimada de 64 minutos. O projeto também prevê a operação do Trem Intermetropolitano (TIM), que fará a conexão entre Jundiaí e Campinas em um trajeto de 44 km, com tempo previsto de 33 minutos. Além disso, está incluída a modernização, operação e manutenção da Linha 7-Rubi, que atende a Região Metropolitana de São Paulo. O investimento total do governo estadual no projeto é de R$ 14,6 bilhões.

O prefeito Gustavo Martinelli reforçou a importância do TIC para a mobilidade regional e o impacto positivo que o projeto trará para a cidade. “Jundiaí está de portas abertas para esse avanço na infraestrutura ferroviária. O Trem Intercidades será um marco para o transporte e desenvolvimento econômico, proporcionando mais qualidade de vida para nossa população e fortalecendo a conexão entre os municípios”, afirmou.