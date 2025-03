Rompimento de adutora interdita via e causa lentidão no trânsito

O rompimento de uma adutora de água na Avenida Antônio Pincinato, em Jundiaí, provocou a interdição da via e gerou congestionamento intenso na região. O Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí (DAE) informou que o problema ocorreu na madrugada desta terça-feira (18) e equipes trabalham no local para reparar os danos.

Motoristas enfrentaram dificuldades no trânsito durante a manhã. Para quem seguia no sentido centro-bairro, o congestionamento começava na rotatória da Etec Benedito Storani. No sentido inverso a lentidão foi ainda maior, com filas desde a saída do Eloy Chaves. Eduardo Brito, que faz esse trajeto diariamente, relata que o tempo de percurso aumentou significativamente. "Normalmente, levo cinco minutos da Avenida Antônio Pincinato até o trabalho do meu pai. Hoje, demorei 30 minutos", conta.

Vários bairros ficaram sem água

Além dos impactos no trânsito, o abastecimento de água foi interrompido nos bairros Eloy Chaves, Jardim Tereza Cristina, Jardim Sarapiranga, Jardim Carolina, Medeiros, Jardim Ermida, Ecovillage, Reserva da Mata e Multivias. A previsão da DAE é que o serviço seja normalizado até o fim da tarde desta terça-feira.