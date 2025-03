Deputado Maurici é eleito como 1º Secretário para Mesa Diretora

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) realizou no sábado (15) a eleição de sua mesa diretora para o biênio 2025-2026 e o colunista do Jornal de Jundiaí e deputado Maurcici (PT) foi eleito 1º Secretário. A mesa é composta ainda pelo deputado André do Prado (PL), que foi reeleito presidente e o deputado Barros Munhoz (PSDB) escolhido para 2º secretário.

Nas redes sociais, o deputado Mauricia destacou que considera uma honra assumir essa responsabilidade. “Reafirmo aqui o meu compromisso de defender o amplo debate, a transparência e a autonomia do Poder Legislativo no biênio 2025-2027. Vamos juntos seguir trabalhando por um Parlamento cada vez mais democrático e conectado com as necessidades do povo paulista”, escreveu.

O deputado Maurici nasceu em Franco da Rocha, onde foi vereador e prefeito. É jornalista e colunista do Jornal de Jundiaí, tem mestrado em Administração, foi secretário de Comunicação e de Governo na prefeitura de Santo André entre os anos de 2001 e 2007.

O currículo de Maurici também inclui a presidência da Ceagesp - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a vice-presidência da EBC - Empresa Brasil de Comunicação - e a diretoria da TV Brasil. Em 2022, Maurici foi eleito deputado estadual, com 121 mil votos, e está no seu segundo mandato.