Jundiaí terá seleção para 100 vagas de auxiliar de logística

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, em parceria com a Rhadar Recursos Humanos, promove no dia 17 de março, das 09h às 11h, um processo seletivo com 100 vagas para auxiliar de logística e palestra sobre acesso à justiça, apresentando os serviços prestados pelo CIC à população.



As oportunidades são para ambos os sexos, não exigem experiência prévia e têm como requisitos ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. As vagas são para atuação nas regiões de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Cajamar, Santana de Parnaíba, Francisco Morato e Franco da Rocha. Aos interessados, devem comparecer ao CIC com RG, CPF, currículo atualizado e carteira de trabalho (física ou digital).



Veja mais detalhes das vagas:

Salário: R$ 1.910,00

Benefícios: Transporte fretado / Alimentação no local / Vale-alimentação de R$ 253,00

Escala/Turno de Trabalho: 1º, 2º e 3º turnos: escalas 6x1 e 6x2 / 4º e 5º turnos: escala 5x2

Data: Segunda-feira, 17 de março de 2025

Horário: Das 09h às 11h

Endereço: Rua Alceu de Toledo Pontes, 200 CECAP

Localização: https://maps.app.goo.gl/JpjMdbWeMkMTbXwB8