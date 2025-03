Jundiaí garante investimento de R$ 1,1 milhão para acessibilidade

Na tarde desta quinta-feira (13), o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, esteve com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a assinatura do convênio que destina R$ 1.114.209,20 ao município. O recurso, viabilizado por meio do Fundo de Interesse Difuso (FID), será aplicado em melhorias de acessibilidade no Parque da Uva, reforçando o compromisso com a inclusão e a mobilidade urbana.

A conquista foi possível graças à articulação do deputado estadual Carlão Pignatari, que também esteve presente no evento. O deputado teve um papel fundamental na liberação dos recursos, destravando emendas que estavam pendentes há anos no Governo do Estado.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da acessibilidade para a cidade e o impacto positivo do investimento. “Esse recurso representa um avanço significativo para tornar nossos espaços públicos mais acessíveis, garantindo que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida possam aproveitar com mais conforto e segurança tudo o que Jundiaí tem a oferecer. Estamos trabalhando para construir uma cidade mais inclusiva, onde todos tenham igualdade de acesso e participação”, afirmou.