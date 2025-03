Concertos Astra-Finamax abrem temporada nesse sábado

Num cenário onde há uma busca por novos espaços de atuação feminina, a Jazzmin`s traz sua contribuição, estimulando e inspirando as novas gerações. O repertório é voltado à música brasileira e apresenta composições originais e arranjos feitos especialmente para esta formação, com a contribuição de nomes como Rodrigo Morte, Tiago Costa, Gê Cortes,Paulo Malheiros, Rafael Rocha, dentre outros.

Idealizada pela saxofonista Paula Valente e pela pianista Lis de Carvalho que, inspiradas por suas experiências como professoras da EMESP, perceberam a necessidade e importância de abrir espaços para a expressão feminina dentro da música instrumental. A Jazzmin’s vem se destacando no cenário musical do país, com um repertório variado, atuando também como um importante meio de empoderamento feminino, refletindo sobre as questões de desigualdade de gênero, representatividade e diversidade na música. Em suas apresentações e iniciativas, a banda busca inspirar e incentivar as mulheres que queiram seguir carreira na música e em outras áreas ocupadas por homens majoritariamente.

Repertório: PAGU - Compositoras Brasileiras - incentiva a diversidade, a inclusão e a igualdade de gênero na música, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e respeitosa com todas as mulheres.

É um convite para se emocionar, inspirar-se e celebrar a vida em sua plenitude, com toda a intensidade, beleza e diversidade que ela pode oferecer.