Maria Isabel Oliveira Prado, de 21 anos, foi submetida a um chamado “tribunal do crime” enquanto estava em poder dos sequestradores. Durante o período em que permaneceu em cárcere privado, a jovem passou por interrogatórios e sessões de agressões. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 30, pela Polícia Civil de Franca após a análise de áudios e outros arquivos digitais obtidos durante a investigação.

Segundo o delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a apuração identificou que pessoas envolvidas no sequestro acompanhavam o julgamento ilegal. Entre elas estaria Kelly Cristina Queiroz, de 40 anos, moradora da casa utilizada como cativeiro, no Jardim Aeroporto III.

“Ela fica acompanhando o tempo inteiro o interrogatório da Maria Isabel e o tribunal do crime que é realizado, o julgamento ilegal ao qual a Maria Isabel foi submetida”, afirmou o delegado.