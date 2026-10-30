A Polícia Civil de Franca concluiu um segundo inquérito policial e reuniu provas que apontam a participação direta de Kelly Cristina Queiroz, moradora e locatária da residência no Jardim Aeroporto III utilizada como cativeiro da família da Maria Isabel Oliveira Prado, sequestrada em julho deste ano. A informação foi diulgada nesta sexta-feira, 30.

A investigação, conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), identificou áudios, fotografias e vídeos que, segundo a polícia, demonstram que ela não apenas tinha conhecimento do crime, como também colaborou para a manutenção das vítimas em cárcere privado.

O caso envolve Andresa de Oliveira, viúva do caseiro Milton Prado - que teria sido morto a mando de Maria Isabel -, as duas filhas e uma recém-nascida, que foram mantidas em poder de criminosos.