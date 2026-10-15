A Marinha do Brasil apura duas ocorrências registradas no último domingo, 11, na represa do rio Grande, na região de Rifaina e Sacramento (MG). Os casos envolveram manobras arriscadas com motos aquáticas e o naufrágio de uma chalana que transportava aproximadamente 25 pessoas. Não houve registro de vítimas.

Em nota enviada ao Portal GCN/Sampi, a Marinha informou que tomou conhecimento, na segunda-feira, 12, de uma ocorrência envolvendo o condutor de uma moto aquática que realizou uma manobra arriscada em direção a um píer, no trecho do rio Grande em Rifaina.

Segundo a Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, o proprietário da embarcação foi notificado com base no artigo 23, inciso IV, do Decreto nº 2.596/1998, que regulamenta a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário.