11 de outubro de 2026
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URGENTE

Chalana naufraga na represa do Rio Grande, em Sacramento

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma chalana naufragou neste domingo, 11, na represa do Rio Grande, no trecho pertencente ao município de Sacramento (MG).

Segundo informações preliminares, após o afundamento da embarcação, todos os ocupantes foram retirados da água por pessoas que estavam em outras embarcações. Não houve registro de vítimas.

Outras embarcações, uma ambulância de Rifaina (SP) e uma equipe da Guarda Civil Municipal chegaram a ser acionadas para prestar apoio à ocorrência.

A informação foi confirmada por autoridades da Prefeitura de Rifaina, que, apesar de o incidente ter ocorrido fora dos limites do município, colocou equipes e recursos à disposição para auxiliar no atendimento.

As circunstâncias do naufrágio deverão ser apuradas.

Matéria em atualização.

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