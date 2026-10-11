Uma chalana naufragou neste domingo, 11, na represa do Rio Grande, no trecho pertencente ao município de Sacramento (MG).

Segundo informações preliminares, após o afundamento da embarcação, todos os ocupantes foram retirados da água por pessoas que estavam em outras embarcações. Não houve registro de vítimas.

Outras embarcações, uma ambulância de Rifaina (SP) e uma equipe da Guarda Civil Municipal chegaram a ser acionadas para prestar apoio à ocorrência.