Um acidente envolvendo motos aquáticas chamou a atenção de frequentadores de um bar flutuante em Rifaina, na tarde de domingo, 11. Um dos pilotos fazia manobras nas proximidades de outras embarcações quando atingiu a estrutura do estabelecimento, fazendo o jet ski tombar.
As imagens, divulgadas pelo portal Rio Preto e Região, também mostram outro episódio de conflito na represa. O condutor de uma segunda moto aquática teria realizado uma manobra que lançou água sobre os trabalhadores do bar, dando início a um desentendimento.
Em uma das gravações, o piloto aparece fazendo um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio para as pessoas que estavam no estabelecimento.
Após os episódios, frequentadores reuniram vídeos e anotaram as numerações das motos aquáticas envolvidas.
O Portal GCN/Sampi entrou em contato com a Marinha do Brasil e aguarda resposta sobre as ocorrências.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.