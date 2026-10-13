13 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM RIFAINA

Motos aquáticas atingem bar flutuante, jogam água e causam briga

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Moto aquática tombada após bater em bar flutuante em Rifaina
Moto aquática tombada após bater em bar flutuante em Rifaina

Um acidente envolvendo motos aquáticas chamou a atenção de frequentadores de um bar flutuante em Rifaina, na tarde de domingo, 11. Um dos pilotos fazia manobras nas proximidades de outras embarcações quando atingiu a estrutura do estabelecimento, fazendo o jet ski tombar.

As imagens, divulgadas pelo portal Rio Preto e Região, também mostram outro episódio de conflito na represa. O condutor de uma segunda moto aquática teria realizado uma manobra que lançou água sobre os trabalhadores do bar, dando início a um desentendimento.

Em uma das gravações, o piloto aparece fazendo um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio para as pessoas que estavam no estabelecimento.

Após os episódios, frequentadores reuniram vídeos e anotaram as numerações das motos aquáticas envolvidas.

O Portal GCN/Sampi entrou em contato com a Marinha do Brasil e aguarda resposta sobre as ocorrências.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários