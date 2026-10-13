Um acidente envolvendo motos aquáticas chamou a atenção de frequentadores de um bar flutuante em Rifaina, na tarde de domingo, 11. Um dos pilotos fazia manobras nas proximidades de outras embarcações quando atingiu a estrutura do estabelecimento, fazendo o jet ski tombar.

As imagens, divulgadas pelo portal Rio Preto e Região, também mostram outro episódio de conflito na represa. O condutor de uma segunda moto aquática teria realizado uma manobra que lançou água sobre os trabalhadores do bar, dando início a um desentendimento.

Em uma das gravações, o piloto aparece fazendo um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio para as pessoas que estavam no estabelecimento.