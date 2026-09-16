A Justiça autorizou a inclusão de uma carta escrita por Alberto Nunes Rodrigues Neto e de conversas trocadas entre ele e Jéssica Gomes dos Santos no processo que investiga a morte de Thainara Aparecida Almeida dos Reis, em Franca. Alberto é acusado de matar Thainara, que seria namorada de sua ex-mulher Jéssica, no dia 5 de agosto.

Apesar de aceitar os documentos, o juiz indeferiu, por enquanto, as diligências solicitadas pela defesa e determinou que os pontos levantados sejam esclarecidos durante a instrução processual.

A decisão foi assinada nessa segunda-feira, 14, e também determinou que o Ministério Público se manifeste sobre o pedido apresentado pela representação de Thainara, que busca ser habilitada como assistente de acusação.