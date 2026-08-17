A defesa de Noemi Vitória de Sousa Rosa, apontada pela Polícia Civil como a principal articuladora do sequestro da família de Maria Isabel Oliveira Prado, confirmou que ela deixará a prisão na tarde desta segunda-feira, 17, em Ribeirão Preto. A soltura ocorre após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que revogou a prisão preventiva e determinou a aplicação de medidas cautelares.

Noemi foi presa no último dia 6 em uma residência no Jardim Aeroporto III, em Franca, após trabalho de investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e denúncias anônimas.

Segundo a Polícia Civil, ela teria desempenhado papel central na organização do sequestro de familiares de Maria Isabel. A investigação aponta que a suspeita teria incentivado parentes a fazerem "justiça com as próprias mãos" para descobrir o paradeiro de Rafael Vitor Silva de Sousa Rosa, seu sobrinho, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, desaparecidos após o assassinato de Milton de Souza do Prado.