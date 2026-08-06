A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira, 6, Noemi Vitória de Sousa Rosa, de 23 anos, investigada por participação no sequestro da família de Maria Isabel Oliveira do Prado. Considerada foragida da Justiça até então, ela foi localizada e encaminhada para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.
Noemi era procurada desde que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Segundo as investigações, ela é apontada como a principal articuladora do grupo suspeito de sequestrar a mãe, a irmã adolescente e uma bebê da família de Maria Isabel, em julho deste ano.
De acordo com a Polícia Civil, Noemi é investigada pelos crimes de sequestro e cárcere privado, roubo majorado e associação criminosa. Ela também é apontada como responsável por liderar as ações do grupo que buscava informações sobre o paradeiro de Rafael Vitor de Souza Rosa e Guilherme Henrique Melo da Cruz, encontrados mortos dias depois em Sacramento (MG).
A prisão representa um dos principais avanços da investigação, que ainda tenta esclarecer o desaparecimento de Maria Isabel, vista pela última vez após ser retirada do convívio da família durante o período em que as vítimas foram mantidas sob ameaça.
Caso Maria Isabel
O caso começou após o assassinato do caseiro Milton de Souza do Prado, pai de Maria Isabel. Durante as investigações, a jovem passou a ser apontada como a mandante do crime. Na sequência, Rafael e Guilherme, executores do homicídio, desapareceram e foram encontrados mortos em Minas Gerais. Os assassinatos teriam sido cometidos por Maria Isabel.
Posteriormente, a DIG descobriu que a mãe de Maria Isabel, uma irmã adolescente e uma recém-nascida haviam sido sequestradas e mantidas em cárcere privado em Franca. As vítimas foram resgatadas, mas Maria Isabel desapareceu e segue sendo procurada pela Polícia Civil.
Mais informações sobre as circunstâncias da prisão e o depoimento da investigada devem ser divulgadas pela Polícia Civil nas próximas horas.
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