07 de agosto de 2026
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CAPTURADA

Principal foragida do caso Maria Isabel é presa em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução | Ariane Jud/GCN
Noemi Vitória de Sousa Rosa, de 23 anos, foi presa na tarde desta quinta pela DIG
Noemi Vitória de Sousa Rosa, de 23 anos, foi presa na tarde desta quinta pela DIG

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira, 6, Noemi Vitória de Sousa Rosa, de 23 anos, investigada por participação no sequestro da família de Maria Isabel Oliveira do Prado. Considerada foragida da Justiça até então, ela foi localizada e encaminhada para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

Noemi era procurada desde que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Segundo as investigações, ela é apontada como a principal articuladora do grupo suspeito de sequestrar a mãe, a irmã adolescente e uma bebê da família de Maria Isabel, em julho deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, Noemi é investigada pelos crimes de sequestro e cárcere privado, roubo majorado e associação criminosa. Ela também é apontada como responsável por liderar as ações do grupo que buscava informações sobre o paradeiro de Rafael Vitor de Souza Rosa e Guilherme Henrique Melo da Cruz, encontrados mortos dias depois em Sacramento (MG).

A prisão representa um dos principais avanços da investigação, que ainda tenta esclarecer o desaparecimento de Maria Isabel, vista pela última vez após ser retirada do convívio da família durante o período em que as vítimas foram mantidas sob ameaça.

Caso Maria Isabel

O caso começou após o assassinato do caseiro Milton de Souza do Prado, pai de Maria Isabel. Durante as investigações, a jovem passou a ser apontada como a mandante do crime. Na sequência, Rafael e Guilherme, executores do homicídio, desapareceram e foram encontrados mortos em Minas Gerais. Os assassinatos teriam sido cometidos por Maria Isabel.

Posteriormente, a DIG descobriu que a mãe de Maria Isabel, uma irmã adolescente e uma recém-nascida haviam sido sequestradas e mantidas em cárcere privado em Franca. As vítimas foram resgatadas, mas Maria Isabel desapareceu e segue sendo procurada pela Polícia Civil.

Mais informações sobre as circunstâncias da prisão e o depoimento da investigada devem ser divulgadas pela Polícia Civil nas próximas horas.

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