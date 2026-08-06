A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira, 6, Noemi Vitória de Sousa Rosa, de 23 anos, investigada por participação no sequestro da família de Maria Isabel Oliveira do Prado. Considerada foragida da Justiça até então, ela foi localizada e encaminhada para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

Noemi era procurada desde que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Segundo as investigações, ela é apontada como a principal articuladora do grupo suspeito de sequestrar a mãe, a irmã adolescente e uma bebê da família de Maria Isabel, em julho deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, Noemi é investigada pelos crimes de sequestro e cárcere privado, roubo majorado e associação criminosa. Ela também é apontada como responsável por liderar as ações do grupo que buscava informações sobre o paradeiro de Rafael Vitor de Souza Rosa e Guilherme Henrique Melo da Cruz, encontrados mortos dias depois em Sacramento (MG).