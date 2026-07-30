A Justiça de Franca aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus os investigados pelo sequestro e cárcere privado de uma família no Jardim Aeroporto. Em decisão assinada nesta quinta-feira, 30, o juiz Orlando Brossi Júnior decretou a prisão preventiva de três mulheres, substituiu a prisão de outras duas por domiciliar e determinou o prosseguimento da ação penal contra sete acusados.

Prisões decretadas

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos contra Marcela Eduarda Melo de Paula, Larissa Jhenifer Melo de Paula e Kauany Eduarda Melo Cruz. Na decisão, o magistrado afirmou que a medida é necessária para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Para Ana Laura de Sousa Rosa Alves e Kelly Cristina Queiroz, o juiz também reconheceu a presença dos requisitos para a prisão preventiva. No entanto, substituiu a medida por prisão domiciliar por ambas serem mães de crianças menores de 12 anos. Kelly ainda tem um filho diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TOD (Transtorno Opositivo Desafiador).