Jéssica Gomes dos Santos, de 26 anos, que sobreviveu ao ataque a facadas cometido pelo ex-companheiro na madrugada de quarta-feira, 5, no Jardim Guanabara, em Franca, recebeu alta hospitalar e deixou a cidade no mesmo dia. Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, ela negou que tivesse retomado o relacionamento com Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, principal suspeito do crime, que segue foragido.

No ataque, Alberto esfaqueou Jéssica e Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, que mantinha um relacionamento com ela. Thainara chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda abalada, Jéssica disse que tenta compreender a dimensão da tragédia. "Eu já saí do hospital e não estou mais em Franca. Ainda estou tentando assimilar tudo o que aconteceu."