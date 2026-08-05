A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária do vigilante Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, principal suspeito de matar Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, e tentar matar a ex-companheira, Jéssica Gomes dos Santos, de 26 anos, durante um ataque a facadas em um condomínio de apartamentos no Jardim Guanabara. O investigado segue foragido.

Segundo as investigações, por volta das 2h, Alberto invadiu o apartamento onde as duas estavam e atacou Thainara com golpes de faca. A jovem foi atingida por pelo menos sete facadas, chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa de Franca, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

Jéssica também ficou ferida ao tentar impedir as agressões e defender a companheira. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil informou que as buscas continuam e que o pedido de prisão temporária já foi encaminhado ao Poder Judiciário.

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