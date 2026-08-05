A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária do vigilante Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, principal suspeito de matar Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, e tentar matar a ex-companheira, Jéssica Gomes dos Santos, de 26 anos, durante um ataque a facadas em um condomínio de apartamentos no Jardim Guanabara. O investigado segue foragido.
Segundo as investigações, por volta das 2h, Alberto invadiu o apartamento onde as duas estavam e atacou Thainara com golpes de faca. A jovem foi atingida por pelo menos sete facadas, chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa de Franca, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital.
Jéssica também ficou ferida ao tentar impedir as agressões e defender a companheira. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil informou que as buscas continuam e que o pedido de prisão temporária já foi encaminhado ao Poder Judiciário.
Relacionamento e investigação
De acordo com o delegado Márcio Murari, responsável pelo caso, Alberto e Jéssica estavam separados havia cerca de um ano. Nesse período, ela passou a se relacionar com Thainara, informação confirmada pelo pai da vítima.
“Segundo as informações que já conseguimos, Alberto não estava morando no apartamento. O apartamento era deles enquanto mantinham um relacionamento. Segundo o pai, as duas já tinham um relacionamento há quase um ano”, afirmou o delegado.
Ainda conforme a investigação, no mês passado Alberto teria agredido Jéssica e Thainara. Um boletim de ocorrência foi registrado e agora também será analisado durante o inquérito. “Nós já tivemos acesso ao boletim. Agora vamos apurar se existe a participação de mais alguém. Se alguém avisou que elas estavam no local”, disse Murari.
Crimes investigados
Conforme a Polícia Civil, Alberto deverá responder por homicídio consumado pela morte de Thainara e por tentativa de feminicídio contra Jéssica. “Está tipificado como homicídio porque a Thainara não tinha envolvimento direto com o autor, mas também a questão da tentativa sofrida pela Jéssica enquadra na tentativa de feminicídio”, finalizou o delegado.
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