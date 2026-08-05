Câmeras de segurança registraram, na madrugada desta quarta-feira, 5, o momento em que Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, deixou o prédio onde estavam Jessica Gomes dos Santos e Thainara Aparecida Almeida dos Reis, no Jardim Guanabara, em Franca. Vestido com roupas pretas, ele aparece correndo por volta das 2h16 em direção a um Chevrolet Corsa, usado na fuga. Segundo as investigações, a saída ocorreu poucos minutos após o ataque a facadas que matou Thainara e deixou Jessica ferida.

As imagens mostram o suspeito deixando o imóvel logo após o crime. De acordo com a investigação, ele fugiu no veículo e, desde então, é considerado foragido.

Jessica, mãe de um dos filhos do suspeito, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Thainara não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Suspeito segue foragido