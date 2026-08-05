Câmeras de segurança registraram, na madrugada desta quarta-feira, 5, o momento em que Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, deixou o prédio onde estavam Jessica Gomes dos Santos e Thainara Aparecida Almeida dos Reis, no Jardim Guanabara, em Franca. Vestido com roupas pretas, ele aparece correndo por volta das 2h16 em direção a um Chevrolet Corsa, usado na fuga. Segundo as investigações, a saída ocorreu poucos minutos após o ataque a facadas que matou Thainara e deixou Jessica ferida.
As imagens mostram o suspeito deixando o imóvel logo após o crime. De acordo com a investigação, ele fugiu no veículo e, desde então, é considerado foragido.
Jessica, mãe de um dos filhos do suspeito, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Thainara não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Suspeito segue foragido
As forças de segurança continuam realizando diligências para localizar Alberto Nunes Rodrigues Neto. A polícia orienta que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja comunicada imediatamente às autoridades e reforça que a população não deve tentar abordá-lo.
O caso
Policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de esfaqueamento em uma residência. No imóvel, encontraram Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, caída em um dos quartos, com diversos ferimentos provocados por arma branca nos braços, no rosto e no tórax.
A outra vítima, Jessica Gomes dos Santos, de 26 anos, também apresentava ferimentos causados por faca, incluindo um golpe no ombro esquerdo e outro na mão esquerda. Em estado de choque, ela informou aos policiais que o autor seria seu ex-companheiro, Alberto Nunes Rodrigues Neto.
Segundo o relato da sobrevivente, Alberto desconfiava que Jessica e Thainara mantinham um relacionamento amoroso. Ao chegar ao apartamento, ele teria atacado imediatamente Thainara e, em seguida, ferido Jessica quando ela tentou impedir a agressão.
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