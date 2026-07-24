O cão comunitário conhecido como Neguinho, agredido a pauladas no Jardim Ipanema, em Franca, na noite dessa quinta-feira, 23, foi resgatado e encaminhado para atendimento na clínica veterinária da Unifran (Universidade de Franca). O animal foi acolhido pela vereadora Lindsay Cardoso (PP), enquanto a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso de maus-tratos.
Segundo Lindsay Cardoso, Neguinho passou por avaliação veterinária e será submetido a exames. Após o tratamento, a expectativa é que o animal seja encaminhado para um programa de adoção responsável.
Polícia Civil investiga o caso
Na noite desta sexta-feira, 24, a Delegacia Seccional de Polícia de Franca informou que instaurou um inquérito policial para apurar as agressões.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi aberta após a divulgação, pela imprensa, de imagens de uma câmera de segurança que mostram uma mulher desferindo pauladas contra o cão em via pública. Após o registro da ocorrência, o caso passou a ser investigado pelo 5º Distrito Policial de Franca.
Conforme a corporação, a conduta foi inicialmente enquadrada no artigo 32, § 1º-A, da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda do animal em casos de maus-tratos contra cães e gatos.
A investigação segue em andamento, com a oitiva de testemunhas, análise das imagens e coleta de outras provas para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.
Comentário nas redes sociais
Após a repercussão do caso, a mulher apontada como autora das agressões publicou um comentário em uma rede social. Na mensagem, escreveu:
“Não estou nem aí não, bati mesmo e se for preciso eu vou voltar bater de novo e não estou nem um pingo preocupada porque para defender meus filhos eu…”
O print da publicação termina de forma incompleta. Segundo as informações, o comentário foi apagado posteriormente.
Versões sobre a motivação
Segundo relatos de vizinhos, uma das versões é de que a mulher teria agredido o cão após ele supostamente tentar morder sua filha. Também circula a informação de que o animal teria atacado um cachorro pertencente à suspeita. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada.
Moradores ouvidos pela reportagem afirmaram que Neguinho era um cão comunitário conhecido na vizinhança e sem histórico de agressividade contra pessoas. Segundo eles, o animal costumava apenas latir ou acompanhar motocicletas que passavam pela rua.
Relembre o caso
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a mulher se aproxima do cão carregando um pedaço de madeira e passou a desferir golpes contra o animal. Após as agressões, o cachorro consegue fugir.
O caso provocou forte repercussão nas redes sociais e mobilizou moradores, protetores independentes e entidades ligadas à causa animal, que cobraram providências das autoridades.
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