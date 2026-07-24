O cão comunitário conhecido como Neguinho, agredido a pauladas no Jardim Ipanema, em Franca, na noite dessa quinta-feira, 23, foi resgatado e encaminhado para atendimento na clínica veterinária da Unifran (Universidade de Franca). O animal foi acolhido pela vereadora Lindsay Cardoso (PP), enquanto a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso de maus-tratos.

Segundo Lindsay Cardoso, Neguinho passou por avaliação veterinária e será submetido a exames. Após o tratamento, a expectativa é que o animal seja encaminhado para um programa de adoção responsável.

Polícia Civil investiga o caso

Na noite desta sexta-feira, 24, a Delegacia Seccional de Polícia de Franca informou que instaurou um inquérito policial para apurar as agressões.