O cachorro comunitário conhecido como Neguinho, agredido a pauladas na noite dessa quinta-feira, 23, foi encontrado com vida na manhã desta sexta-feira, 24, no Jardim Ipanema, na região Norte de Franca. O animal estava no mesmo local onde ocorreu a agressão registrada por câmeras de segurança e apresentava dificuldade para andar, mancando de uma das patas.
O cão foi visto pelo repórter Hevertom Talles caminhando pela rua. Ainda não há confirmação de que a dificuldade de locomoção esteja relacionada às agressões sofridas. Neguinho vive solto pelo bairro e costuma permanecer junto de outros cães comunitários.
Moradores lamentam agressão
Morador do Jardim Ipanema há 35 anos, Waldemar Guerra, de 75 anos, afirmou que o cachorro nunca apresentou comportamento agressivo e lamentou a violência.
“Ele late, mas não morde. Ele não é um cachorro violento. Eu não pego para criar. É uma coisa que não se faz com animal. Fome e frio, de rua, e as pessoas ainda agredindo.”
O aposentado contou ainda que colocou um travesseiro para que o animal pudesse descansar, mas o objeto foi furtado. Segundo ele, nunca houve relatos de que Neguinho tenha atacado ou mordido moradores da região.
Caso será investigado
A Polícia Militar Ambiental foi informada sobre o caso. A ocorrência deverá ser investigada para apurar as circunstâncias da agressão e identificar as responsabilidades.
Relembre o caso
O episódio ganhou repercussão após câmeras de segurança registrarem uma mulher agredindo o cachorro comunitário com um pedaço de madeira na noite dessa quinta-feira, no Jardim Ipanema. As imagens provocaram indignação entre moradores e internautas.
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