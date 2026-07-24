O cachorro comunitário conhecido como Neguinho, agredido a pauladas na noite dessa quinta-feira, 23, foi encontrado com vida na manhã desta sexta-feira, 24, no Jardim Ipanema, na região Norte de Franca. O animal estava no mesmo local onde ocorreu a agressão registrada por câmeras de segurança e apresentava dificuldade para andar, mancando de uma das patas.

O cão foi visto pelo repórter Hevertom Talles caminhando pela rua. Ainda não há confirmação de que a dificuldade de locomoção esteja relacionada às agressões sofridas. Neguinho vive solto pelo bairro e costuma permanecer junto de outros cães comunitários.

Moradores lamentam agressão

Morador do Jardim Ipanema há 35 anos, Waldemar Guerra, de 75 anos, afirmou que o cachorro nunca apresentou comportamento agressivo e lamentou a violência.