Um homem de 90 anos morreu após um galpão desabar sobre a casa onde morava durante o temporal que atingiu Ribeirão Preto na madrugada desta sexta-feira, 24. A chuva também provocou uma série de impactos na rede de saúde, que opera com apenas 13 leitos de emergência disponíveis neste momento, segundo o prefeito Ricardo Silva (PSD). Diante da situação, a Prefeitura decretou situação de emergência e instalou um Gabinete de Crise.
O idoso dormia na residência localizada na rua Santo Barban, no Jardim Salgado Filho, quando foi atingido pelos escombros. A morte foi confirmada pelo prefeito Ricardo Silva, durante entrevista coletiva de imprensa. Outro desabamento foi registrado na região central de Ribeirão Preto. Uma pessoa foi socorrida, mas o estado de saúde não foi informado.
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Saúde é a principal preocupação
O Hospital das Clínicas sofreu o desabamento de parte da sala de emergência, conhecida como sala vermelha, e ficou sem condições de receber pacientes. A unidade suspendeu cirurgias eletivas e passou a buscar leitos de apoio em outros hospitais.
A Beneficência Portuguesa está sem os serviços de radiologia e hemodinâmica e sem leitos na emergência. A Santa Casa funciona com geradores, está com a emergência lotada e sem exames de imagem. O Hospital Santa Lydia suspendeu cirurgias e interrompeu o atendimento de urgência e emergência.
Segundo o prefeito Ricardo Silva, Ribeirão Preto conta atualmente com apenas 13 leitos de emergência disponíveis. A Prefeitura informou ainda que apenas as UPAs seguem funcionando para urgência e emergência, enquanto somente sete unidades básicas de saúde abriram nesta sexta-feira. O secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, se deslocou para o município para acompanhar a situação, e a administração anunciou a contratação de leitos da rede particular.
Falta de energia
A falta de energia elétrica é um dos principais problemas enfrentados pela cidade. Segundo a CPFL, 14 linhas de transmissão foram danificadas, comprometendo o funcionamento de três das 14 subestações que abastecem Ribeirão Preto. Equipes de diversas cidades da região foram mobilizadas para auxiliar no restabelecimento do serviço.
Escolas sem aulas
Na rede municipal, 23 unidades suspenderam as aulas nesta sexta-feira. Além disso, 117 das 146 escolas estão sem energia elétrica.
Quedas de árvores e desabamentos
O Corpo de Bombeiros contabilizou cerca de 250 ocorrências de queda de árvores, sem vítimas, além de desabamentos registrados em diferentes pontos da cidade. O telefone 193 segue funcionando normalmente para atendimento das ocorrências.
Cidade em emergência
A Prefeitura mobilizou 16 equipes e oito máquinas para desobstrução de vias e remoção de árvores. Todos os parques municipais foram fechados e o Bosque Municipal permanecerá fechado até domingo, 26. A clínica pública veterinária também está sem energia elétrica.
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