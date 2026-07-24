O idoso dormia na residência localizada na rua Santo Barban, no Jardim Salgado Filho, quando foi atingido pelos escombros. A morte foi confirmada pelo prefeito Ricardo Silva, durante entrevista coletiva de imprensa. Outro desabamento foi registrado na região central de Ribeirão Preto. Uma pessoa foi socorrida, mas o estado de saúde não foi informado.

Um homem de 90 anos morreu após um galpão desabar sobre a casa onde morava durante o temporal que atingiu Ribeirão Preto na madrugada desta sexta-feira, 24. A chuva também provocou uma série de impactos na rede de saúde, que opera com apenas 13 leitos de emergência disponíveis neste momento, segundo o prefeito Ricardo Silva (PSD). Diante da situação, a Prefeitura decretou situação de emergência e instalou um Gabinete de Crise.

O Hospital das Clínicas sofreu o desabamento de parte da sala de emergência, conhecida como sala vermelha, e ficou sem condições de receber pacientes. A unidade suspendeu cirurgias eletivas e passou a buscar leitos de apoio em outros hospitais.

A Beneficência Portuguesa está sem os serviços de radiologia e hemodinâmica e sem leitos na emergência. A Santa Casa funciona com geradores, está com a emergência lotada e sem exames de imagem. O Hospital Santa Lydia suspendeu cirurgias e interrompeu o atendimento de urgência e emergência.

Segundo o prefeito Ricardo Silva, Ribeirão Preto conta atualmente com apenas 13 leitos de emergência disponíveis. A Prefeitura informou ainda que apenas as UPAs seguem funcionando para urgência e emergência, enquanto somente sete unidades básicas de saúde abriram nesta sexta-feira. O secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, se deslocou para o município para acompanhar a situação, e a administração anunciou a contratação de leitos da rede particular.

Falta de energia