Um forte temporal que atingiu Ribeirão Preto, cidade localizada a 88 km de Franca, na madrugada desta sexta-feira, 24, provocou uma série de estragos pela cidade, deixou uma pessoa ferida, causou danos em prédios públicos e privados e afetou serviços essenciais. O cenário de destruição acendeu o alerta para municípios da região, entre eles Franca, onde a previsão também indica possibilidade de chuva ao longo do dia.

Um dos casos mais graves foi registrado na avenida Antônio e Helena Zerrener, onde a estrutura de um centro de treinamento desabou parcialmente. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida. Em outro ponto da cidade, um posto de combustíveis teve parte da estrutura destruída, com bombas de abastecimento arrancadas pela força do vento.

Na avenida 9 de julho, na região central da cidade, a torre do Sistema Clube de Comunicação caiu, causando estragos nos estúdios do complexo, deixando as emissoras do complexo fora do ar.