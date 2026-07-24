24 de julho de 2026
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ESTRAGO

Temporal destrói Ribeirão; veja a previsão para Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Carro foi parar em árvore em condomínio na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto
Carro foi parar em árvore em condomínio na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto

Um forte temporal que atingiu Ribeirão Preto, cidade localizada a 88 km de Franca, na madrugada desta sexta-feira, 24, provocou uma série de estragos pela cidade, deixou uma pessoa ferida, causou danos em prédios públicos e privados e afetou serviços essenciais. O cenário de destruição acendeu o alerta para municípios da região, entre eles Franca, onde a previsão também indica possibilidade de chuva ao longo do dia.

Um dos casos mais graves foi registrado na avenida Antônio e Helena Zerrener, onde a estrutura de um centro de treinamento desabou parcialmente. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida. Em outro ponto da cidade, um posto de combustíveis teve parte da estrutura destruída, com bombas de abastecimento arrancadas pela força do vento.

Na avenida 9 de julho, na região central da cidade, a torre do Sistema Clube de Comunicação caiu, causando estragos nos estúdios do complexo, deixando as emissoras do complexo fora do ar.

O Centro Pop, equipamento de atendimento à população em situação de rua, também sofreu danos, incluindo a queda de parte do telhado. Por questões de segurança, as atividades foram suspensas temporariamente até que a estrutura seja avaliada.

A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, RP Mobi e demais secretarias seguem mobilizadas para atender as ocorrências, desobstruir vias, remover árvores, restabelecer serviços e garantir a segurança da população.

Os reflexos do temporal também atingiram a rede municipal de ensino. Três escolas tiveram as aulas suspensas nesta sexta-feira devido aos danos causados pelas chuvas. Além disso, a coleta de lixo pode apresentar atrasos por causa da dificuldade de circulação dos caminhões e das equipes pelas ruas da cidade.

Os impactos não ficaram restritos a Ribeirão Preto. Na região, uma árvore interditou a Rodovia SPA-325/322, entre Ribeirão Preto e Sertãozinho. Em Dumont, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em todo o município e parte da estrutura de uma empresa rural desabou. Também foram registrados estragos em Guariba e Taquaritinga.

Veja como fica o tempo em Franca

Segundo a Climatempo, esta sexta-feira, 24, será de sol entre muitas nuvens em Franca, com períodos de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas entre a tarde e à noite. A temperatura varia entre 15°C e 28°C. Não há previsão de temporais para a cidade, como o que atingiu Ribeirão.

O dia começou na cidade com 16°C e sensação térmica 17°C, às 6 horas, de acordo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Mas logo tiveram início as rajadas de vento que fizeram a sensação despencar - às 8h, era de apenas 11,4°C.

No sábado, 25, o tempo continua instável. O dia será de sol com aumento de nuvens e há previsão de pancadas isoladas de chuva, principalmente durante a tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 16°C e 26°C, mantendo o clima mais ameno.

Já no domingo, 26, a chuva perde força e o sol volta a predominar. O dia deve começar com névoa em alguns pontos, mas o tempo permanece firme durante a maior parte do período. A temperatura sobe, com mínima de 15°C e máxima de 27°C.

Na segunda-feira, 27, o tempo fica ainda mais estável. A previsão é de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva significativa, favorecendo atividades ao ar livre. As temperaturas continuam em elevação, variando entre 16°C e 29°C.

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