Um forte temporal que atingiu Ribeirão Preto, cidade localizada a 88 km de Franca, na madrugada desta sexta-feira, 24, provocou uma série de estragos pela cidade, deixou uma pessoa ferida, causou danos em prédios públicos e privados e afetou serviços essenciais. O cenário de destruição acendeu o alerta para municípios da região, entre eles Franca, onde a previsão também indica possibilidade de chuva ao longo do dia.
Um dos casos mais graves foi registrado na avenida Antônio e Helena Zerrener, onde a estrutura de um centro de treinamento desabou parcialmente. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida. Em outro ponto da cidade, um posto de combustíveis teve parte da estrutura destruída, com bombas de abastecimento arrancadas pela força do vento.
Na avenida 9 de julho, na região central da cidade, a torre do Sistema Clube de Comunicação caiu, causando estragos nos estúdios do complexo, deixando as emissoras do complexo fora do ar.
O Centro Pop, equipamento de atendimento à população em situação de rua, também sofreu danos, incluindo a queda de parte do telhado. Por questões de segurança, as atividades foram suspensas temporariamente até que a estrutura seja avaliada.
A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, RP Mobi e demais secretarias seguem mobilizadas para atender as ocorrências, desobstruir vias, remover árvores, restabelecer serviços e garantir a segurança da população.
Os reflexos do temporal também atingiram a rede municipal de ensino. Três escolas tiveram as aulas suspensas nesta sexta-feira devido aos danos causados pelas chuvas. Além disso, a coleta de lixo pode apresentar atrasos por causa da dificuldade de circulação dos caminhões e das equipes pelas ruas da cidade.
Os impactos não ficaram restritos a Ribeirão Preto. Na região, uma árvore interditou a Rodovia SPA-325/322, entre Ribeirão Preto e Sertãozinho. Em Dumont, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em todo o município e parte da estrutura de uma empresa rural desabou. Também foram registrados estragos em Guariba e Taquaritinga.
Veja como fica o tempo em Franca
Segundo a Climatempo, esta sexta-feira, 24, será de sol entre muitas nuvens em Franca, com períodos de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas entre a tarde e à noite. A temperatura varia entre 15°C e 28°C. Não há previsão de temporais para a cidade, como o que atingiu Ribeirão.
O dia começou na cidade com 16°C e sensação térmica 17°C, às 6 horas, de acordo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Mas logo tiveram início as rajadas de vento que fizeram a sensação despencar - às 8h, era de apenas 11,4°C.
No sábado, 25, o tempo continua instável. O dia será de sol com aumento de nuvens e há previsão de pancadas isoladas de chuva, principalmente durante a tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 16°C e 26°C, mantendo o clima mais ameno.
Já no domingo, 26, a chuva perde força e o sol volta a predominar. O dia deve começar com névoa em alguns pontos, mas o tempo permanece firme durante a maior parte do período. A temperatura sobe, com mínima de 15°C e máxima de 27°C.
Na segunda-feira, 27, o tempo fica ainda mais estável. A previsão é de sol entre poucas nuvens, sem expectativa de chuva significativa, favorecendo atividades ao ar livre. As temperaturas continuam em elevação, variando entre 16°C e 29°C.
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