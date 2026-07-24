Quem passa sempre pelo mesmo trecho da cidade e encontra resíduos acumulados pode ter a impressão de que aquele local nunca é limpo. Mas a realidade é outra. As equipes da Sempre Franca percorrem esses pontos diariamente, recolhem tudo e deixam o espaço limpo. Às vezes mais de uma vez no mesmo lugar, no mesmo dia.

O problema tem nome: ponto viciado. É como se chama o local que, mesmo após a limpeza, volta a receber descartes irregulares pouco tempo depois. O ciclo se repete: a equipe limpa, alguém descarta, o acúmulo volta. E assim o ponto viciado nunca some de verdade.

O custo invisível do descarte irregular

Cada vez que uma equipe retorna ao mesmo ponto viciado, ela deixa de atender outros locais da cidade que também precisam de limpeza. Caminhões, equipamentos e profissionais que poderiam estar resolvendo outras demandas urbanas são deslocados repetidamente para o mesmo endereço. O descarte irregular no lugar errado não afeta só aquele canto - afeta a cidade inteira.

O que fazer no lugar do descarte irregular

A alternativa é simples: usar os canais corretos para cada tipo de resíduo. Franca conta com ecopontos espalhados pela cidade para receber materiais que não cabem na coleta convencional (entulho, móveis velhos, eletrodomésticos e outros itens de grande volume).

Leia mais: Ecopontos ajudam a manter Franca limpa e organizada

Para os resíduos do dia a dia, a coleta convencional e a coleta seletiva atendem regularmente cada bairro, com cronograma disponível em coletafranca.com.br.

A limpeza é diária. A preservação depende de todos

A Sempre Franca faz a sua parte todos os dias. Mas um ponto viciado só deixa de existir quando o descarte irregular deixa de acontecer. Quando cada morador escolhe o destino certo para o seu resíduo, os espaços públicos ficam limpos - e permanecem assim para todo mundo usar.

Vamos cuidar de Franca juntos.