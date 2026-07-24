Quem passa sempre pelo mesmo trecho da cidade e encontra resíduos acumulados pode ter a impressão de que aquele local nunca é limpo. Mas a realidade é outra. As equipes da Sempre Franca percorrem esses pontos diariamente, recolhem tudo e deixam o espaço limpo. Às vezes mais de uma vez no mesmo lugar, no mesmo dia.
O problema tem nome: ponto viciado. É como se chama o local que, mesmo após a limpeza, volta a receber descartes irregulares pouco tempo depois. O ciclo se repete: a equipe limpa, alguém descarta, o acúmulo volta. E assim o ponto viciado nunca some de verdade.
O custo invisível do descarte irregular
Cada vez que uma equipe retorna ao mesmo ponto viciado, ela deixa de atender outros locais da cidade que também precisam de limpeza. Caminhões, equipamentos e profissionais que poderiam estar resolvendo outras demandas urbanas são deslocados repetidamente para o mesmo endereço. O descarte irregular no lugar errado não afeta só aquele canto - afeta a cidade inteira.
O que fazer no lugar do descarte irregular
A alternativa é simples: usar os canais corretos para cada tipo de resíduo. Franca conta com ecopontos espalhados pela cidade para receber materiais que não cabem na coleta convencional (entulho, móveis velhos, eletrodomésticos e outros itens de grande volume).
Leia mais: Ecopontos ajudam a manter Franca limpa e organizada
Para os resíduos do dia a dia, a coleta convencional e a coleta seletiva atendem regularmente cada bairro, com cronograma disponível em coletafranca.com.br.
A limpeza é diária. A preservação depende de todos
A Sempre Franca faz a sua parte todos os dias. Mas um ponto viciado só deixa de existir quando o descarte irregular deixa de acontecer. Quando cada morador escolhe o destino certo para o seu resíduo, os espaços públicos ficam limpos - e permanecem assim para todo mundo usar.
Vamos cuidar de Franca juntos.
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Comentários
1 Comentários
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José Roberto Chagas 2 horas atrásSim. A empresa faz a limpeza de "pontos viciados". Está no contrato. Todavia, a coleta domiciliar também tem alguns "vícios" que desrespeitam o contrato: irregularidade no horário da coleta; coletadores que passam antes do caminhão, juntam os lixo em pontos facilitadores mas, pela pressa, deixam sacos pra trás sem recolher ou, pior, arrebentam sacos na via pública abandonando resíduos fétidos no asfalto ou calçada. Embora não justifique a prática, muitas pessoas preferem jogar o seu lixo em áreas próximas porque sabem que lá, de um jeito ou de outro, alguém vai recolher ou limpar.