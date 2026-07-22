O bar de Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, preso por atropelar um casal de vendedores de churros em Franca, está interditado desde 18 de junho e funcionava sem alvará de funcionamento, informou a Prefeitura. Segundo a administração municipal, o estabelecimento foi fechado por tempo indeterminado após uma fiscalização da Vigilância Sanitária constatar uma série de irregularidades.

A Prefeitura informou que o Bar do Zam, localizado no Parque São Jorge, não possui registro de alvará de funcionamento. De acordo com a Vigilância Sanitária, a interdição ocorreu em razão de perturbação do sossego público, realização de shows, fechamento irregular de via pública, utilização indevida da praça pública, além da ausência de licença de funcionamento e de estrutura adequada para o exercício da atividade.

Interdição permanece

Segundo a Vigilância Sanitária, o estabelecimento permanecerá interditado por tempo indeterminado. Para retomar as atividades, o proprietário deverá regularizar a situação do imóvel, obter a licença de funcionamento e adequar o local às exigências previstas na legislação, incluindo o Código Sanitário, o Código de Posturas do Município e as normas de acessibilidade.

Investigação apura motivação