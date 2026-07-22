Uma discussão motivada por uma suposta denúncia à Prefeitura de Franca terminou em uma tentativa de homicídio na noite dessa terça-feira, 21, no estacionamento de carros, às margens da avenida Chico Júlio, na região da Vila Exposição. O comerciante Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, dono do Bar do Zam, foi preso em flagrante acusado de atropelar um casal que trabalhava em um carrinho de churros após um desentendimento relacionado ao local onde os comerciantes atuavam.

As vítimas são Márcio Luciano de Souza, de 49 anos, proprietário do carrinho de churros, e sua mulher Irislene Costa de Macêdo, de 55 anos, que ficou gravemente ferida após ser atingida pelo veículo.

Segundo o auto de prisão em flagrante, a Polícia Civil concluiu, em análise preliminar, que Wanderson utilizou o automóvel como instrumento para matar as vítimas, enquadrando o caso como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

O que motivou o ataque