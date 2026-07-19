O Portal GCN/Sampi teve acesso a um vídeo gravado por uma testemunha que pode mostrar o carro utilizado por Maria Isabel Prado, investigada pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento na morte do caseiro Milton de Sousa do Prado, seu pai, e dos executores do assassinato Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos. As imagens, teriam sido registradas na rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG), dias antes de o veículo ser encontrado completamente queimado.
O automóvel foi localizado na tarde de 10 de julho às margens da rodovia e, segundo as investigações divulgadas anteriormente, teria sido usado para transportar os corpos de Rafael e Guilherme até uma área rural de Sacramento (MG), onde eles foram encontrados.
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Vídeo levanta novas dúvidas
Nas imagens, é possível ver um foco de incêndio às margens da rodovia durante a noite. No entanto, pelas imagens, até o momento, não é possível afirmar que o veículo em chamas seja o mesmo encontrado posteriormente pela polícia.
Ainda pelas imagens é possível ver uma luz, que segundo a testemunha seria de um segundo carro que estava no local do incêndio.
Testemunha cita incêndio no dia 8
A testemunha procurou a reportagem afirmando ter visto um veículo em chamas por volta das 23h30 do dia 8 de julho, no mesmo trecho da rodovia João Traficante onde o automóvel de Maria Isabel foi localizado dois dias depois.
Segundo o relato, havia a impressão de que outro veículo estaria nas proximidades. A testemunha também sugeriu que imagens poderiam contribuir para esclarecer o que ocorreu naquela noite. A informação, entretanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.
Caso segue sob investigação
A localização do carro incendiado abriu uma nova frente de investigação no caso. A Polícia Civil trabalha para esclarecer quando o veículo foi queimado, quem provocou o incêndio e qual foi o destino de Maria Isabel, que segue desaparecida e é considerada peça-chave para a elucidação dos crimes.
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