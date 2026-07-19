O Portal GCN/Sampi teve acesso a um vídeo gravado por uma testemunha que pode mostrar o carro utilizado por Maria Isabel Prado, investigada pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento na morte do caseiro Milton de Sousa do Prado, seu pai, e dos executores do assassinato Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos. As imagens, teriam sido registradas na rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG), dias antes de o veículo ser encontrado completamente queimado.

O automóvel foi localizado na tarde de 10 de julho às margens da rodovia e, segundo as investigações divulgadas anteriormente, teria sido usado para transportar os corpos de Rafael e Guilherme até uma área rural de Sacramento (MG), onde eles foram encontrados.

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