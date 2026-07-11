O carro utilizado por Maria Isabel, investigada pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento no assassinato do próprio pai, o caseiro Milton de Sousa do Prado, e também na morte dos jovens Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, foi encontrado completamente queimado na tarde desta sexta-feira, 10, às margens da rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG).
Segundo as investigações, o veículo teria sido usado para transportar os corpos dos dois jovens, apontados como suspeitos de participação no homicídio do caseiro. Os corpos de Rafael e Guilherme foram encontrados em uma área rural de Sacramento (MG), na quinta-feira, 9.
Até o momento, Maria Isabel continua desaparecida e é considerada peça-chave para o esclarecimento do caso.
A principal linha de investigação aponta que ela saiu de Franca com os dois suspeitos já mortos dentro do carro e levou os corpos até a região onde foram localizados. Maria Isabel teria contado com a ajuda de um tio, morador de Sacramento, para ocultar os cadáveres. O homem foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais após troca de informações com a Polícia Civil de Franca e confessou que a sobrinha pediu ajuda para se livrar dos corpos. Depois de abandonar os cadáveres na área rural, Maria Isabel teria retornado para Franca e, desde então, não foi mais vista.
A localização do veículo incendiado abre uma nova frente de investigação. Agora, os policiais trabalham para descobrir quando o carro foi queimado, quem ateou fogo e qual foi o destino de Maria Isabel - peça chave para elucidar o caso. O veículo deve passar por perícia neste sábado, 11.
Corpos encontrados
Na quinta-feira, 9, os corpos de Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, foram encontrados próximos a uma ponte, em uma área rural de Sacramento, perto da divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Os cadáveres foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá (MG), onde passaram por exames de identificação.
A principal hipótese da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Franca é de que os dois tenham participado do assassinato do caseiro Milton de Sousa do Prado, morto no mês passado em uma chácara na região do Residencial Irineu Zanetti, na zona Sul de Franca.
As investigações também apontam ligação entre esse homicídio e o sequestro de uma idosa, da filha dela e de uma recém-nascida, que foram mantidas em cativeiro e resgatadas pela DIG na última terça-feira, 7, em uma casa no Jardim Aeroporto III.
A principal linha de investigação é de que o assassinato do caseiro tenha sido encomendado. A motivação do crime, no entanto, segue sob sigilo para não comprometer o andamento das investigações.
Na manhã desta sexta-feira, antes da localização do carro incendiado, equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram na residência da família que havia sido sequestrada. O imóvel apresentava sinais de arrombamento e foi alvo de furto. Um carro e diversos pertences foram levados. A residência passou por novos trabalhos periciais para verificar se a invasão tem relação com a sequência de crimes investigada.
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