O carro utilizado por Maria Isabel, investigada pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento no assassinato do próprio pai, o caseiro Milton de Sousa do Prado, e também na morte dos jovens Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, foi encontrado completamente queimado na tarde desta sexta-feira, 10, às margens da rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG).

Segundo as investigações, o veículo teria sido usado para transportar os corpos dos dois jovens, apontados como suspeitos de participação no homicídio do caseiro. Os corpos de Rafael e Guilherme foram encontrados em uma área rural de Sacramento (MG), na quinta-feira, 9.

Até o momento, Maria Isabel continua desaparecida e é considerada peça-chave para o esclarecimento do caso.