Cinco pessoas morreram em acidentes de trânsito registrados entre sexta-feira, 3, e domingo, 5, em cidades próximas a Franca. As vítimas perderam a vida em ocorrências distintas envolvendo carro, motocicleta, bicicleta e bicicleta motorizada, em rodovias e vias urbanas do interior de São Paulo e de Minas Gerais.
Morador de Delfinópolis morre após capotamento
O caso mais recente ocorreu na noite desse domingo, 5, na rodovia LMG-856, entre Cássia (MG) e Delfinópolis (MG). João Vitor de Morais, de 29 anos, seguia de carro de Franca para sua cidade quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.
Uma das hipóteses é que ele tenha tentado desviar de uma capivara, animal frequentemente visto às margens da rodovia.
Motociclista morre em colisão frontal
Na noite de sábado, 4, outro acidente fatal foi registrado na Rodovia Engenheiro Ronan Rocha, entre Itirapuã e Capetinga (MG). José Antônio Monteiro Júnior, de 42 anos, morador de Itirapuã, conduzia uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão frontal com um carro.
Ele morreu ainda no local. O motorista do automóvel sofreu ferimentos leves.
Ciclista é atropelado na ponte sobre o Rio Grande
A primeira morte dessa sequência aconteceu na noite de sexta-feira, 3, na ponte sobre o Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG). João Francisco Almeida do Prado, de 32 anos, pedalava pela rodovia quando foi atingido por um veículo próximo à cabeceira da ponte.
O impacto foi fatal, e a vítima morreu antes da chegada do socorro.
Acidente em Batatais deixa duas vítimas fatais
Também na madrugada de sábado, 4, um grave acidente em Batatais deixou duas vítimas fatais. A colisão envolveu uma motocicleta Honda XRE e uma bicicleta motorizada na Avenida Moacir Dias de Morais.
O motociclista, de 47 anos, morreu no local devido à gravidade dos ferimentos. Já o condutor da bicicleta motorizada, de 60 anos, chegou a ser socorrido até a UPA, mas não resistiu.
Investigações
As circunstâncias de todos os acidentes serão investigadas pelas autoridades competentes.
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