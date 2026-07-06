Cinco pessoas morreram em acidentes de trânsito registrados entre sexta-feira, 3, e domingo, 5, em cidades próximas a Franca. As vítimas perderam a vida em ocorrências distintas envolvendo carro, motocicleta, bicicleta e bicicleta motorizada, em rodovias e vias urbanas do interior de São Paulo e de Minas Gerais.

Morador de Delfinópolis morre após capotamento

O caso mais recente ocorreu na noite desse domingo, 5, na rodovia LMG-856, entre Cássia (MG) e Delfinópolis (MG). João Vitor de Morais, de 29 anos, seguia de carro de Franca para sua cidade quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Uma das hipóteses é que ele tenha tentado desviar de uma capivara, animal frequentemente visto às margens da rodovia.

Motociclista morre em colisão frontal