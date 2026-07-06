João Vitor de Morais, de 29 anos, morreu em um grave acidente na noite desse domingo, 5, na rodovia LMG-856, entre Cássia (MG) e Delfinópolis (MG). O jovem seguia de carro de Franca para Delfinópolis quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo.
O acidente aconteceu no km 18 da rodovia. Há a suspeita de que o motorista tenha tentado desviar de uma capivara, animal cuja presença é frequente naquele trecho.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, encontraram João Vitor já sem vida e preso às ferragens.
Após o trabalho de desencarceramento, o corpo foi removido pela funerária de plantão.
Investigação
As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades. Até o fechamento deste texto, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.
Comoção
João Vitor trabalhava em um supermercado de Delfinópolis e era conhecido pela comunidade. Nas redes sociais, amigos, familiares e conhecidos prestaram homenagens e lamentaram a morte precoce do jovem, lembrando sua alegria, humildade e a forma carinhosa com que tratava as pessoas.
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