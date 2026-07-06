João Vitor de Morais, de 29 anos, morreu em um grave acidente na noite desse domingo, 5, na rodovia LMG-856, entre Cássia (MG) e Delfinópolis (MG). O jovem seguia de carro de Franca para Delfinópolis quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo.

O acidente aconteceu no km 18 da rodovia. Há a suspeita de que o motorista tenha tentado desviar de uma capivara, animal cuja presença é frequente naquele trecho.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, encontraram João Vitor já sem vida e preso às ferragens.