O corpo de José Antônio Monteiro Júnior, de 42 anos, morador de Itirapuã, foi sepultado na tarde deste domingo, 5, no cemitério municipal da cidade. Ele morreu na noite de sábado, 4, após uma colisão frontal na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, entre Itirapuã e Capetinga (MG).

José Antônio conduzia uma motocicleta pela rodovia quando, por motivos que ainda a serem esclarecidos, houve uma colisão frontal com um carro.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e morreu na hora.