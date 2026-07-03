Um assalto à luz do dia terminou com um prejuízo superior a R$ 30 mil para uma família no Jardim Palma, na região Leste de Franca. Pai e filho foram rendidos por dois criminosos armados enquanto faziam uma mudança na manhã do último sábado, 27. As imagens vieram à tona nesta sexta-feira, 3.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram a dupla chegando em uma motocicleta por volta das 11h. O passageiro e piloto descem rapidamente, sacam uma arma e anunciam o assalto.

Segundo as informações apuradas, os criminosos levaram uma corrente de ouro avaliada em cerca de R$ 25 mil, um relógio estimado em R$ 8 mil, além da carteira da vítima, contendo documentos pessoais e dinheiro.