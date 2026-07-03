Um assalto à luz do dia terminou com um prejuízo superior a R$ 30 mil para uma família no Jardim Palma, na região Leste de Franca. Pai e filho foram rendidos por dois criminosos armados enquanto faziam uma mudança na manhã do último sábado, 27. As imagens vieram à tona nesta sexta-feira, 3.
Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram a dupla chegando em uma motocicleta por volta das 11h. O passageiro e piloto descem rapidamente, sacam uma arma e anunciam o assalto.
Segundo as informações apuradas, os criminosos levaram uma corrente de ouro avaliada em cerca de R$ 25 mil, um relógio estimado em R$ 8 mil, além da carteira da vítima, contendo documentos pessoais e dinheiro.
Toda a ação durou poucos segundos. Após recolherem os pertences, os assaltantes fugiram e ainda não foram identificados.
A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.
Este é o terceiro roubo com características semelhantes registrado em Franca nos últimos 15 dias. Em todos os casos, criminosos armados abordaram vítimas em via pública e fugiram após roubar objetos de valor. A polícia trabalha com a hipótese de que os crimes tenham sido praticados pela mesma dupla, embora a investigação ainda esteja em andamento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.