03 de julho de 2026
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INSEGURANÇA

Dupla assalta pai e filho e roubam mais de R$ 30 mil em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Roubo em rua do Jardim Palma causou medo e insegurança, além de prejuízos
Roubo em rua do Jardim Palma causou medo e insegurança, além de prejuízos

Um assalto à luz do dia terminou com um prejuízo superior a R$ 30 mil para uma família no Jardim Palma, na região Leste de Franca. Pai e filho foram rendidos por dois criminosos armados enquanto faziam uma mudança na manhã do último sábado, 27. As imagens vieram à tona nesta sexta-feira, 3.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram a dupla chegando em uma motocicleta por volta das 11h. O passageiro e piloto descem rapidamente, sacam uma arma e anunciam o assalto.

Segundo as informações apuradas, os criminosos levaram uma corrente de ouro avaliada em cerca de R$ 25 mil, um relógio estimado em R$ 8 mil, além da carteira da vítima, contendo documentos pessoais e dinheiro.

Toda a ação durou poucos segundos. Após recolherem os pertences, os assaltantes fugiram e ainda não foram identificados.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Este é o terceiro roubo com características semelhantes registrado em Franca nos últimos 15 dias. Em todos os casos, criminosos armados abordaram vítimas em via pública e fugiram após roubar objetos de valor. A polícia trabalha com a hipótese de que os crimes tenham sido praticados pela mesma dupla, embora a investigação ainda esteja em andamento.

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