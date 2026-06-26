Moradores do Jardim Piratininga, em Franca, denunciam uma sequência de assaltos à mão armada registrada no bairro nos últimos dois meses. A insegurança tem preocupado quem vive na região, que cobra reforço no policiamento e mais ações das autoridades para combater a criminalidade.
Na manhã desta sexta-feira, 26, por volta das 9h10, câmeras de segurança flagraram mais um assalto na Rua Ozandir Hipólito da Silva.
As imagens mostram um pedestre caminhando pela via quando foi surpreendido por um criminoso em uma motocicleta Honda Titan preta. O suspeito usava jaqueta preta e calça jeans.
Ao abordar a vítima, o assaltante apontou uma arma de fogo. Assustado, o morador levantou as mãos, retirou uma corrente do pescoço e a lançou no chão.
Em seguida, o criminoso desceu da motocicleta, recolheu o objeto, mantendo a arma apontada para a vítima, e fugiu do local.
Moradores relatam medo
Diante da recorrência dos crimes, moradores afirmam viver com medo e dizem que a sensação de insegurança tem aumentado no bairro.
Segundo relatos, os assaltos registrados nos últimos meses têm gerado preocupação entre famílias e comerciantes da região. Os moradores cobram aumento das rondas policiais e medidas que possam reforçar a segurança no Jardim Piratininga.
Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito flagrado pelas câmeras de monitoramento.
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