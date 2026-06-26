Moradores do Jardim Piratininga, em Franca, denunciam uma sequência de assaltos à mão armada registrada no bairro nos últimos dois meses. A insegurança tem preocupado quem vive na região, que cobra reforço no policiamento e mais ações das autoridades para combater a criminalidade.

Na manhã desta sexta-feira, 26, por volta das 9h10, câmeras de segurança flagraram mais um assalto na Rua Ozandir Hipólito da Silva.

As imagens mostram um pedestre caminhando pela via quando foi surpreendido por um criminoso em uma motocicleta Honda Titan preta. O suspeito usava jaqueta preta e calça jeans.