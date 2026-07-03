Uma câmera de segurança registrou uma cena de tensão na tarde dessa quinta-feira, 2, no Jardim Santo Mônica, em Franca. Um homem foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta, tentou fugir ao perceber a aproximação da dupla, mas acabou rendido e roubado em plena via pública.

As imagens mostram a vítima caminhando pela rua quando os suspeitos se aproximam na motocicleta. Assim que o passageiro desce do veículo e corre em sua direção, o homem percebe a ameaça e tenta escapar.

A reação, porém, dura apenas alguns segundos. Segundo as imagens, o assaltante aponta o que seria uma arma de fogo e obriga a vítima a parar.