Uma câmera de segurança registrou uma cena de tensão na tarde dessa quinta-feira, 2, no Jardim Santo Mônica, em Franca. Um homem foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta, tentou fugir ao perceber a aproximação da dupla, mas acabou rendido e roubado em plena via pública.
As imagens mostram a vítima caminhando pela rua quando os suspeitos se aproximam na motocicleta. Assim que o passageiro desce do veículo e corre em sua direção, o homem percebe a ameaça e tenta escapar.
A reação, porém, dura apenas alguns segundos. Segundo as imagens, o assaltante aponta o que seria uma arma de fogo e obriga a vítima a parar.
Sem chances de reação, o homem é rendido e tem uma corrente arrancada do pescoço. O celular também foi levado pelos criminosos.
Após o roubo, o suspeito volta para a motocicleta e foge com o comparsa. Toda a ação acontece rapidamente e foi registrada pelas câmeras de monitoramento de um imóvel da região.
Até o momento, os autores do crime não foram identificados.
A Polícia Militar pode receber informações que ajudem na localização dos suspeitos por meio do telefone 190.
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