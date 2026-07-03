03 de julho de 2026
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NO MEIO DA RUA

Homem é perseguido e roubado por dupla em moto em Franca; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vítima foi roubada em plena luz dia dia em bairro da região leste de Franca
Vítima foi roubada em plena luz dia dia em bairro da região leste de Franca

Uma câmera de segurança registrou uma cena de tensão na tarde dessa quinta-feira, 2, no Jardim Santo Mônica, em Franca. Um homem foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta, tentou fugir ao perceber a aproximação da dupla, mas acabou rendido e roubado em plena via pública.

As imagens mostram a vítima caminhando pela rua quando os suspeitos se aproximam na motocicleta. Assim que o passageiro desce do veículo e corre em sua direção, o homem percebe a ameaça e tenta escapar.

A reação, porém, dura apenas alguns segundos. Segundo as imagens, o assaltante aponta o que seria uma arma de fogo e obriga a vítima a parar.

Sem chances de reação, o homem é rendido e tem uma corrente arrancada do pescoço. O celular também foi levado pelos criminosos.

Após o roubo, o suspeito volta para a motocicleta e foge com o comparsa. Toda a ação acontece rapidamente e foi registrada pelas câmeras de monitoramento de um imóvel da região.

Até o momento, os autores do crime não foram identificados.

A Polícia Militar pode receber informações que ajudem na localização dos suspeitos por meio do telefone 190.

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