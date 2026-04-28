Um veículo ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde desta segunda-feira, 27, na rodovia vicinal Rosa Vieira Rodrigues, que liga Ituverava a Guará.
O incêndio começou de forma repentina enquanto o carro trafegava pela via. Em poucos minutos, as chamas se espalharam e tomaram conta de todo o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Motoristas que passavam pelo local registraram imagens do incêndio, que circularam rapidamente pelas redes sociais. O trânsito na região exigiu atenção, mas não houve interdição total da pista.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e devem ser investigadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.