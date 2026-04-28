30 de abril de 2026
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SUSTO

Carro fica destruído após pegar fogo em vicinal da região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Chamas consumindo carro na vicinal Rosa Vieira Rodrigues, entre Ituverava e Guará
Chamas consumindo carro na vicinal Rosa Vieira Rodrigues, entre Ituverava e Guará

Um veículo ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde desta segunda-feira, 27, na rodovia vicinal Rosa Vieira Rodrigues, que liga Ituverava a Guará.

O incêndio começou de forma repentina enquanto o carro trafegava pela via. Em poucos minutos, as chamas se espalharam e tomaram conta de todo o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Motoristas que passavam pelo local registraram imagens do incêndio, que circularam rapidamente pelas redes sociais. O trânsito na região exigiu atenção, mas não houve interdição total da pista.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e devem ser investigadas.

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