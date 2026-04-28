30 de abril de 2026
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Motorista avança 'Pare' e causa batida na Orlando Dompieri

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Batida entre Chevrolet Onix e Hyundai HB20, em Franca
Batida entre Chevrolet Onix e Hyundai HB20, em Franca

Um acidente entre dois carros foi registrado na tarde desta terça-feira, 28, no cruzamento da avenida Orlando Dompieri com a rua Dr. Afonso Infante Vieira Filho, no Jardim Barão, em Franca. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

O motorista de um Chevrolet Onix prata trafegava pela rua Dr. Afonso Infante Vieira Filho e parou no sinal de “Pare”. Ao avançar, no entanto, teria avaliado que conseguiria atravessar a avenida sem risco.

No momento em que cruzava a via, o carro foi atingido lateralmente por um Hyundai HB20 branco, que trafegava pela avenida Orlando Dompieri, onde a preferência era dele. O motorista do HB20 não conseguiu frear a tempo.

Com o impacto, os dois veículos sofreram danos, mas, apesar da batida, ninguém se feriu.

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