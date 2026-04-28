Um acidente entre dois carros foi registrado na tarde desta terça-feira, 28, no cruzamento da avenida Orlando Dompieri com a rua Dr. Afonso Infante Vieira Filho, no Jardim Barão, em Franca. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

O motorista de um Chevrolet Onix prata trafegava pela rua Dr. Afonso Infante Vieira Filho e parou no sinal de “Pare”. Ao avançar, no entanto, teria avaliado que conseguiria atravessar a avenida sem risco.

No momento em que cruzava a via, o carro foi atingido lateralmente por um Hyundai HB20 branco, que trafegava pela avenida Orlando Dompieri, onde a preferência era dele. O motorista do HB20 não conseguiu frear a tempo.