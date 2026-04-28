Um incêndio em um terreno localizado na rua Saldanha Marinho, próximo à avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e gerou apreensão entre moradores e comerciantes da região, nesta terça-feira, 28.

Inicialmente, a corporação foi acionada com a informação de que o fogo atingia um prédio comercial na avenida. No entanto, ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que as chamas se concentravam em um terreno situado nos fundos de um estabelecimento comercial.

O fogo se espalhou rapidamente e tomou conta de toda a extensão do terreno, o que aumentou o risco de atingir imóveis vizinhos. Ao lado da área atingida há diversos comércios e, nos fundos, residências, o que deixou a situação ainda mais delicada.