30 de abril de 2026
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FOGO APAGADO

Incêndio em terreno assusta moradores e mobiliza bombeiros

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Terreno depois de fogo ser apagado pelos bombeiros de Franca
Terreno depois de fogo ser apagado pelos bombeiros de Franca

Um incêndio em um terreno localizado na rua Saldanha Marinho, próximo à avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e gerou apreensão entre moradores e comerciantes da região, nesta terça-feira, 28.

Inicialmente, a corporação foi acionada com a informação de que o fogo atingia um prédio comercial na avenida. No entanto, ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que as chamas se concentravam em um terreno situado nos fundos de um estabelecimento comercial.

O fogo se espalhou rapidamente e tomou conta de toda a extensão do terreno, o que aumentou o risco de atingir imóveis vizinhos. Ao lado da área atingida há diversos comércios e, nos fundos, residências, o que deixou a situação ainda mais delicada.

Apesar da intensidade das chamas, o trabalho ágil do Corpo de Bombeiros evitou que o incêndio se alastrasse. As equipes conseguiram conter o fogo antes que atingisse estruturas próximas, preservando tanto os estabelecimentos comerciais quanto as casas vizinhas.

Ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.

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