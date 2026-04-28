Um mês e dois dias após a identificação do corpo de Lazinho Teodoro Cintra, de 68 anos, no Jardim Piratininga, em Franca, o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Apesar dos avanços, como a existência de um suspeito, até esta terça-feira, 28, o homem ainda não foi localizado e as circunstâncias da morte permanecem sem esclarecimento oficial.

O corpo de Lazinho foi encontrado no dia 24 de março, em uma área de mata no Jardim Piratininga, em Franca. A confirmação da identidade ocorreu dias depois, na quinta-feira, 26, após exames realizados pelo IML (Instituto Médico Legal), já que o cadáver estava em avançado estado de decomposição, o que impossibilitou o reconhecimento visual.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Luciano Cintra, as investigações continuam em andamento e não foram interrompidas. Ele confirmou que já há um suspeito identificado, mas informou que o nome não será divulgado neste momento. O indivíduo ainda não foi encontrado pelas autoridades. A causa da morte também será oficialmente divulgada apenas na conclusão do inquérito.