O Sesi Franca enfrenta o Nacional, do Uruguai, nesta sexta-feira, 17, às 17h40, no ginásio do Obras Sanitárias, em Buenos Aires, na Argentina, pela abertura do Final Four da BCLA (Basketball Champions League Américas) de 2025/26. O outro duelo será logo em seguida, às 21h40, entre Flamengo e Boca Juniors, da Argentina.

Você pode assistir a partida do Sesi Franca ao vivo e com imagens, através do canal no Youtube da FIBA Basketball Champions League Americas, no vídeo acima.

Os confrontos são válidos pelas semifinais e são eliminatórios. Portanto, as duas equipes que venceram nesta sexta-feira fazem a final da competição neste sábado, 18, com a disputa do terceiro lugar às 17h40 e grande final às 21h40, no mesmo local. O campeão garante uma vaga na próxima edição do Mundial de Clubes.