O Sesi Franca enfrenta o Nacional, do Uruguai, nesta sexta-feira, 17, às 17h40, no ginásio do Obras Sanitárias, em Buenos Aires, na Argentina, pela abertura do Final Four da BCLA (Basketball Champions League Américas) de 2025/26. O outro duelo será logo em seguida, às 21h40, entre Flamengo e Boca Juniors, da Argentina.
Você pode assistir a partida do Sesi Franca ao vivo e com imagens, através do canal no Youtube da FIBA Basketball Champions League Americas, no vídeo acima.
Os confrontos são válidos pelas semifinais e são eliminatórios. Portanto, as duas equipes que venceram nesta sexta-feira fazem a final da competição neste sábado, 18, com a disputa do terceiro lugar às 17h40 e grande final às 21h40, no mesmo local. O campeão garante uma vaga na próxima edição do Mundial de Clubes.
A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, viajou para a Argentina embalada, com 10 vitórias no NBB (Novo Basquete Brasil), terminando a fase regular da competição na liderança. Ele terá todos os jogadores à sua disposição e disse que o time precisa mostrar muita consistência destacando as qualidades do time uruguaio, que tentará o título inédito.
“O Nacional é uma das grandes equipes das Américas, não é à toa que chegaram ao Final Four, com jogadores que tem potencial muito grande ofensivo”, disse, citando Oglivie e o Parodi (ex-Franca), das seleções do Panamá e do Uruguai, respectivamente. “Uma equipe que vai exigir uma atenção muito grande da gente e vamos em busca de uma consistência defensiva para que a gente possa, a partir disso, ditar o ritmo e buscar a vitória”, concluiu.
O Sesi Franca busca o bicampeonato da Champions League. O clube foi campeão na temporada 2022/23 ao vencer o Flamengo na final disputada no ginásio Pedrocão, em Franca. Os atletas remanescentes daquele time dirigido por Helinho são: Lucas Dias, Georginho e David Jackson.
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