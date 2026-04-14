Neste 14 de abril, Dia Mundial do Café, as notícias são as melhores para o setor em Franca e região. A Cati-SP (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) projetou crescimento na produção de café em São Paulo na safra 2025/26, com a região de Franca em ampliação de sua liderança no Estado, impulsionada pelas condições climáticas favoráveis registradas no início de 2026.
“Desde 2020, a gente não tem um ano bom igual a este. Nós estamos há seis anos passando por várias adversidades climáticas - geada e seca. Então, 2026 é um ano que vem repleto de boas notícias em relação à produção”, afirmou o presidente da Cocapec, Saulo Faleiros.
A estimativa é que a região produza 2 milhões de sacas de 60 kg, e passe a concentrar 57,4% de todo o café colhido no Estado. No ciclo anterior, 2024/25, Franca já ocupava a primeira posição no ranking paulista, com 1,8 milhão de sacas e participação de 41,3%, segundo dados do IEA (Instituto de Economia Agrícola).
"Agora já tem um preparo para o início da colheita, que normalmente começa em abril e vai até agosto. As perspectivas são muito boas. O produtor provavelmente deve ter uma queda (nos preços). Sempre acontece nesta época do ano, ainda mais com essa previsão toda de uma safra recorde. O consumidor vai ficar mais feliz ainda, porque provavelmente os preços devem diminuir um pouco nas gôndolas", disse Flávia Lancha, produtora e líder do setor cafeeiro na região.
No cenário estadual, a safra 2024/25 foi marcada por retração. O levantamento final apontou produção de 4,4 milhões de sacas, com queda de 4,4% tanto no volume quanto na produtividade. A área cultivada também apresentou leve recuo.
Para 2025/26, o primeiro levantamento indica recuperação do setor. A produção deve atingir 4,7 milhões de sacas, alta de 5,8% em relação ao ciclo anterior, mesmo com redução de 0,9% na área plantada. A produtividade das lavouras paulistas deve avançar 5,7%, passando de 24,2 para 26,9 sacas por hectare.
A concentração da produção nas principais regiões também deve se intensificar. Além de Franca, a regional de São João da Boa Vista deve colher 1,1 milhão de sacas, e, juntas, as duas devem responder por cerca de 4/5 de toda a produção estadual. As regionais de Ourinhos, Marília, Bragança Paulista e Jaú completam o quadro da oferta cafeeira, com destaque para Ourinhos, que superou Marília pela primeira vez no ranking.
“Este ano, por conta de o clima ter sido mais favorável, a expectativa é de que a produção será maior que a de 2025, pois de janeiro a março de 2026 tivemos excelente quantidade de chuva. Com isso, a gradação foi muito boa, o que favoreceu a produção”, avalia o chefe da Cati Regional de Franca, o engenheiro agrônomo Geraldo Nascimento Junior.
Além da produção, o café mantém relevância na economia paulista. No primeiro bimestre de 2026, o produto registrou superávit de US$ 2,79 bilhões na balança comercial, sendo o quinto mais exportado, com participação de 7,4%. A União Europeia lidera como principal destino das exportações, seguida por Estados Unidos, Rússia, Canadá, Japão e Argentina.
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