Neste 14 de abril, Dia Mundial do Café, as notícias são as melhores para o setor em Franca e região. A Cati-SP (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) projetou crescimento na produção de café em São Paulo na safra 2025/26, com a região de Franca em ampliação de sua liderança no Estado, impulsionada pelas condições climáticas favoráveis registradas no início de 2026.

“Desde 2020, a gente não tem um ano bom igual a este. Nós estamos há seis anos passando por várias adversidades climáticas - geada e seca. Então, 2026 é um ano que vem repleto de boas notícias em relação à produção”, afirmou o presidente da Cocapec, Saulo Faleiros.

A estimativa é que a região produza 2 milhões de sacas de 60 kg, e passe a concentrar 57,4% de todo o café colhido no Estado. No ciclo anterior, 2024/25, Franca já ocupava a primeira posição no ranking paulista, com 1,8 milhão de sacas e participação de 41,3%, segundo dados do IEA (Instituto de Economia Agrícola).