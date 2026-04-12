No dia 9 de abril, a bela e talentosa empresária e maquiadora Tati Ferraro comemorou mais um ano de vida. Dona de um coração generoso, é parceira e companheira em todos os momentos. Através do seu ofício e de suas mãos mágicas, ela leva beleza, alegria e autoestima a tantas mulheres. Além de cuidar da produção de noivas lindíssimas e ser uma das profissionais mais queridas da região, Tati assina a beleza de importantes campanhas publicitárias. Estilosa, inteligente e criativa, além de ter um excelente gosto, ela ainda empreende à frente do seu famoso Espaço Ferraro. É importante destacar que ela cuida da minha beleza em todos os meus trabalhos. Desejo a ela um novo ciclo cheio de cor, brilho, leveza, saúde e trabalhos incríveis. Parabéns!!!

Na noite do dia 6 de abril, ocorreu na sede da APAE Franca o lançamento oficial da 14ª edição do Leilão União de Forças - Um Lance de Amor, o principal evento de arrecadação da entidade. Além da diretoria, todos foram recepcionados pelo atual presidente, Agenor Gado, e pelo vice-presidente, Ébio Pedroza. Um delicioso coquetel foi servido, seguido de apresentações especiais do grupo musical e do grupo de dança da entidade. Na ocasião, foi anunciada a data do leilão, que acontecerá no dia 23 de maio, no belíssimo Cedro Espaço de Eventos, com o objetivo de arrecadar R$ 1,4 milhão em resultado líquido.

Embaixadores

Na mesma noite, os Embaixadores da edição 2026 foram apresentados aos presentes. A atuação dos embaixadores é um dos pilares do leilão, sendo responsáveis por mobilizar doações e ampliar o alcance da ação solidária. Os embaixadores são: Daiana Neves Malaspini Hannouche, empresária do setor alimentício; Dr. Helton Vila Real dos Santos, médico urologista; Gabriela Siqueira Coelho Silva, executiva do setor financeiro; Guilherme Carvalho Faleiros, empresário e diretor fundador da Lusten Bamboo Design; Isamara Barcelos Mendes Cunha, empresária; e Valdeir Malta Taveira (Vavá), empresário. Todos estão na maior expectativa e prometem realizar um leilão inesquecível. Para quem desejar adquirir mesa ou patrocinar este importante evento, é só entrar em contato pelo telefone (16) 99118-7872.

Noite do Bigode