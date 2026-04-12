Tati Ferraro
No dia 9 de abril, a bela e talentosa empresária e maquiadora Tati Ferraro comemorou mais um ano de vida. Dona de um coração generoso, é parceira e companheira em todos os momentos. Através do seu ofício e de suas mãos mágicas, ela leva beleza, alegria e autoestima a tantas mulheres. Além de cuidar da produção de noivas lindíssimas e ser uma das profissionais mais queridas da região, Tati assina a beleza de importantes campanhas publicitárias. Estilosa, inteligente e criativa, além de ter um excelente gosto, ela ainda empreende à frente do seu famoso Espaço Ferraro. É importante destacar que ela cuida da minha beleza em todos os meus trabalhos. Desejo a ela um novo ciclo cheio de cor, brilho, leveza, saúde e trabalhos incríveis. Parabéns!!!
Leilão União de Força
Na noite do dia 6 de abril, ocorreu na sede da APAE Franca o lançamento oficial da 14ª edição do Leilão União de Forças - Um Lance de Amor, o principal evento de arrecadação da entidade. Além da diretoria, todos foram recepcionados pelo atual presidente, Agenor Gado, e pelo vice-presidente, Ébio Pedroza. Um delicioso coquetel foi servido, seguido de apresentações especiais do grupo musical e do grupo de dança da entidade. Na ocasião, foi anunciada a data do leilão, que acontecerá no dia 23 de maio, no belíssimo Cedro Espaço de Eventos, com o objetivo de arrecadar R$ 1,4 milhão em resultado líquido.
Embaixadores
Na mesma noite, os Embaixadores da edição 2026 foram apresentados aos presentes. A atuação dos embaixadores é um dos pilares do leilão, sendo responsáveis por mobilizar doações e ampliar o alcance da ação solidária. Os embaixadores são: Daiana Neves Malaspini Hannouche, empresária do setor alimentício; Dr. Helton Vila Real dos Santos, médico urologista; Gabriela Siqueira Coelho Silva, executiva do setor financeiro; Guilherme Carvalho Faleiros, empresário e diretor fundador da Lusten Bamboo Design; Isamara Barcelos Mendes Cunha, empresária; e Valdeir Malta Taveira (Vavá), empresário. Todos estão na maior expectativa e prometem realizar um leilão inesquecível. Para quem desejar adquirir mesa ou patrocinar este importante evento, é só entrar em contato pelo telefone (16) 99118-7872.
Noite do Bigode
Quem comemorou aniversário no dia 9 de abril foi o nosso grande técnico, referência no basquete e que trouxe tanto orgulho à nossa Franca: Hélio Rubens Garcia. Hélio foi homenageado durante o jogo do Sesi Franca Basquete, em uma noite que recebeu o nome de “Noite do Bigode”. Todos aderiram ao bigode que foi distribuído no jogo, e além dessa homenagem carinhosa, nosso basquete conquistou mais uma vitória.
Desejo saúde e alegrias para essa grande lenda do basquete e para toda a sua família. Parabéns, Hélio!
Na foto o aniversariante Hélio com a esposa Maria Helena e o filho nosso técnico super campeão Helinho.
Sucesso
É sempre uma alegria encontrar este casal querido e empreendedores de mão cheia: Mariana Zani e Alexandre Xavier, do casal Larulp. Mariana é um destaque absoluto no setor e está elevando a marca a um nível nacional. Hoje, o Brasil todo deseja as peças da marca, que são feitas com extrema qualidade, tecnologia, beleza e design. Soube que a próxima coleção está belíssima e conta com pessoas incríveis, indo além da prática esportiva. Sucesso!
Anderson
Abraços mais que especiais para o colunista social, apresentador e realizador da feijoada mais amada da região, Anderson Pinheiro. Ele comemora nova idade no dia 12 de abril e recebe o carinho de familiares, amigos e de todos que o admiram. Anderson está cuidando de cada detalhe da 18ª Feijoada do Pinheiro, que acontece no dia 29 de agosto, no Villa Eventos. Haverá open bar premium, buffet completo, diversas atrações e um show inédito com ele, o ícone do samba e do pagode, Péricles. As vendas estão super movimentadas, então não deixem para a última hora, pois os ingressos são limitados.
Anderson, desejo um novo ciclo repleto de muitas bênçãos e tenho certeza de que a 18ª Feijoada do Pinheiro será mais um sucesso!
Caminhar
Outro importante evento que acontece neste mês é o Abril Azul, mês mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, que será realizado pela Associação Caminhar Franca no dia 30 de abril, no Sesc da cidade. Com o tema “A arte também é um caminho de inclusão”, o evento contará com a presença de educadores, especialistas em alfabetização, psicólogos e, ainda, com duas presenças muito especiais: os artistas pintores pertencentes à Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, Diogo Alexandre e Maria Goret Chagas (ela que está em Londres para a convenção da APBP volta direto para o evento). As inscrições estão abertas. Imperdível!
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.