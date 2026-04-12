Mensagem de Abertura
“O amor e a caridade formam a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu.” Michelangelo
Aniversários
Com idade nova a partir deste domingo, 12, o colega Anderson Pinheiro, Luís Felizardo (Solimões), professor Éverton de Paula, Luís Carlos Verzola, Wilma Garcia Silva, Julinho Trajano, Dudu do Val e Manita Caleiro... Segunda-feira, 13, Flávio Grigolato e Padre Alessandro Lança... Na terça, 14, Luís Reinaldo Bastianini, Marcos Bianchini, Carol Ludolf e José Roberto Dermínio... Na quarta, 15, médico Pedro Cury, João Tozzi, dona Luíza Ribeiro e Karla Palermo... Na quinta, 16, Dalva Helena Ribeiro (Salgados), Marcos Magrin (Piu) e Pastor Wagner Chiaroni... Na sexta, 17, médico Paulo Sérgio Faleiros, Veterinário Mário Castro Pereira, Antônio Carlos Seixas, Rosalvo Almeida Filho e Amilton Marinho... E no próximo sábado, 18, Fábio Pacheco, Cláudio Oda e Renata Rezende. Abraço a todos.
Cantante Solimões & Filhos
Este domingo, 12 de abril, é dia de abraçar o querido e aplaudido cantor sertanejo Luís Felizardo, o Solimões da dupla com o Rionegro, que cresce mais um ano, na idade, no talento e no tamanho. Com ele na foto, seus filhos Gabeu e Carol Felizardo, que também são cantores, porque o Solimões diz que é pra ajudarem a manter a casa. KKK. Parabéns, amigo Solimões, e um abraço a todos.
Tim-Tim
Ele está festejando neste domingo mais um ano de trabalho e de sucesso na sua agitada vida de colunista social, apresentador de TV e divulgador. Assim é a batalha do colega e amigo de longos anos, Anderson Pinheiro. Haja fôlego para dar conta de tudo. Vai daqui meu abraço, siga feliz e com bastante sucesso.
Dicas Práticas
Para eliminar o cheiro de alho e cebola das mãos: guarde sempre na geladeira um pouco de pó de café usado, que é excelente para isso. Mais uma: para o arroz que você está preparando ficar mais solto e saboroso, pingue algumas gotas de limão, enquanto ele está sendo cozido. E para manter o sabor do pó de café, guarde-o num recipiente bem fechado, dentro da geladeira.
Professor e filósofo
Desde os tempos de escola no IETC, é que conheço esse colega, formado no Curso de Letras, como professor e também filósofo dos mais competentes. Estou falando do Éverton de Paula, e que está no segundo mandato como vice-prefeito, ao lado do chefe do Executivo, Alexandre Ferreira. Casado com a Bete Beneli de Paula, é pai de duas filhas, agora com genros e netos, formando uma família muito querida. Parabéns pela nova idade e um abraço a todos.
Referência Nacional
Franca é reconhecida, com muita justiça, referência nacional em saneamento básico, através da Sabesp, liderando o Ranking do Instituto Trata Brasil neste ano de 2026, bem como em anos anteriores, mantendo índices superiores a 99 por cento em atendimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Seus diretores estão sempre dispostos a responder às dúvidas e orientar a população. Recebi há poucos dias a visita de alguns dos dirigentes, aí na foto comigo: gerentes Gílson Santos de Mendonça e Alex Veronez, e secretárias Rafaela Guimarães (atendimento) e Nelise Luques (comunicação).
Aquele abraço
Vamos antecipando nosso abraço ao amigo João Augusto Tozzi, que segue com sua água de coco festejando um novo ciclo de vida nesta próxima terça-feira. E também não pode faltar a cerveja que o Pedrão Mogiana exige e faz questão de puxar o coro, cantando parabéns a você. Segue também o meu abraço e o da turma costumeira.
Modo Festa
Desde a última quinta-feira, 9, quando aumentou mais um ano em seu calendário pessoal, o artista da música Pedro Fonseca está no seu modo festa, como sempre gostou. Ele e a esposa Priscila de Col fundaram o Grupo Cangoma, que se tornou uma atração das mais simpáticas e interessantes no carnaval, começando pelas ruas e agora também nos salões. Pedro é casado com a Priscila, e já têm filho nesse grupo. Abraço a essa turma muito simpática.
Co-piada
Uma mulher, já de certa idade, sai do banho e fica nua em frente ao espelho do quarto. Mostrando que não está feliz com o que vê, diz ao marido:
- Eu estou me sentindo horrível... Estou velha, gorda e feia...
Como o marido não diz nada, ela ainda reclama:
- Fale alguma coisa, me faz um elogio pra eu me animar.
O marido então olhou e falou:
- Meu amor, sua visão está ótima. Nem precisa da cirurgia de catarata.
Arquivo do Tempo
Esta foto é para os saudosistas e admiradores de alguns dos maiores ídolos das canções de antigamente. Da esquerda para a direita, quatro dos grandes nomes da música popular do Brasil: Marlene, Nelson Gonçalves, Emilinha Borba e Carlos Galhardo.
São de um tempo em que, para ser cantor ou cantora, era preciso ter voz e saber cantar.
Mensagem Final
Tem frases que parecem simples, mas que dizem tudo sobre a inveja:
“O que eles odeiam em você é o que falta neles. Continue brilhando.”
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