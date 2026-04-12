Com idade nova a partir deste domingo, 12, o colega Anderson Pinheiro, Luís Felizardo (Solimões), professor Éverton de Paula, Luís Carlos Verzola, Wilma Garcia Silva, Julinho Trajano, Dudu do Val e Manita Caleiro... Segunda-feira, 13, Flávio Grigolato e Padre Alessandro Lança... Na terça, 14, Luís Reinaldo Bastianini, Marcos Bianchini, Carol Ludolf e José Roberto Dermínio... Na quarta, 15, médico Pedro Cury, João Tozzi, dona Luíza Ribeiro e Karla Palermo... Na quinta, 16, Dalva Helena Ribeiro (Salgados), Marcos Magrin (Piu) e Pastor Wagner Chiaroni... Na sexta, 17, médico Paulo Sérgio Faleiros, Veterinário Mário Castro Pereira, Antônio Carlos Seixas, Rosalvo Almeida Filho e Amilton Marinho... E no próximo sábado, 18, Fábio Pacheco, Cláudio Oda e Renata Rezende. Abraço a todos.

Este domingo, 12 de abril, é dia de abraçar o querido e aplaudido cantor sertanejo Luís Felizardo, o Solimões da dupla com o Rionegro, que cresce mais um ano, na idade, no talento e no tamanho. Com ele na foto, seus filhos Gabeu e Carol Felizardo, que também são cantores, porque o Solimões diz que é pra ajudarem a manter a casa. KKK. Parabéns, amigo Solimões, e um abraço a todos.

Tim-Tim

Ele está festejando neste domingo mais um ano de trabalho e de sucesso na sua agitada vida de colunista social, apresentador de TV e divulgador. Assim é a batalha do colega e amigo de longos anos, Anderson Pinheiro. Haja fôlego para dar conta de tudo. Vai daqui meu abraço, siga feliz e com bastante sucesso.

Dicas Práticas

Para eliminar o cheiro de alho e cebola das mãos: guarde sempre na geladeira um pouco de pó de café usado, que é excelente para isso. Mais uma: para o arroz que você está preparando ficar mais solto e saboroso, pingue algumas gotas de limão, enquanto ele está sendo cozido. E para manter o sabor do pó de café, guarde-o num recipiente bem fechado, dentro da geladeira.

Professor e filósofo