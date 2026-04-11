Um carro bateu contra um poste na manhã deste sábado, 11, na avenida Rio Amazonas, na região oeste de Franca, deixando a região parcialmente sem energia elétrica. O acidente aconteceu em frente à Morada do Capiau.

De acordo com as primeiras informações, um motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste. Com o impacto, a estrutura foi derrubada, causando a interrupção no fornecimento de energia naquela região da cidade.

Após o acidente, o motorista fugiu do local. Um familiar chegou na avenida momentos depois e disse que o condutor não se feriu.