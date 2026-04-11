13 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ESTRAGO

Motorista bate carro em poste na avenida do shopping e vai embora

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Carro ficou com a frente destruída após batida
Carro ficou com a frente destruída após batida

Um carro bateu contra um poste na manhã deste sábado, 11, na avenida Rio Amazonas, na região oeste de Franca, deixando a região parcialmente sem energia elétrica. O acidente aconteceu em frente à Morada do Capiau.

De acordo com as primeiras informações, um motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste. Com o impacto, a estrutura foi derrubada, causando a interrupção no fornecimento de energia naquela região da cidade.

Após o acidente, o motorista fugiu do local. Um familiar chegou na avenida momentos depois e disse que o condutor não se feriu.

Equipes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) foram acionadas e já realizam a substituição do poste e os reparos na rede elétrica. Ainda não há previsão oficial para o restabelecimento total do serviço.

Por conta dos danos e dos trabalhos de manutenção, a avenida Rio Amazonas precisou ser interditada no trecho entre o bairro São Joaquim e o Franca Shopping.

As causas do acidente serão investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • Nilton Antônio Gomes 1 dia atras
    Também, esses postes ficam no meio da rua, bate mesmo.