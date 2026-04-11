Um carro bateu contra um poste na manhã deste sábado, 11, na avenida Rio Amazonas, na região oeste de Franca, deixando a região parcialmente sem energia elétrica. O acidente aconteceu em frente à Morada do Capiau.
De acordo com as primeiras informações, um motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste. Com o impacto, a estrutura foi derrubada, causando a interrupção no fornecimento de energia naquela região da cidade.
Após o acidente, o motorista fugiu do local. Um familiar chegou na avenida momentos depois e disse que o condutor não se feriu.
Equipes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) foram acionadas e já realizam a substituição do poste e os reparos na rede elétrica. Ainda não há previsão oficial para o restabelecimento total do serviço.
Por conta dos danos e dos trabalhos de manutenção, a avenida Rio Amazonas precisou ser interditada no trecho entre o bairro São Joaquim e o Franca Shopping.
As causas do acidente serão investigadas.
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Comentários
1 Comentários
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Nilton Antônio Gomes 1 dia atrasTambém, esses postes ficam no meio da rua, bate mesmo.