Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de sexta-feira, 10, em uma residência no bairro Residencial Moreira Júnior, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Força Tática recebeu uma denúncia anônima informando que um imóvel estaria sendo utilizado para armazenamento e comercialização de entorpecentes.

Após patrulhamento pela região, os policiais conseguiram localizar o endereço. Durante a aproximação, um dos suspeitos tentou fugir em direção a uma área de mata, pulando muros de residências vizinhas. Foi realizado cerco policial e, após acesso ao imóvel, dois homens foram detidos - um ao tentar fugir pelos fundos e outro escondido em um quarto.