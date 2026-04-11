Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de sexta-feira, 10, em uma residência no bairro Residencial Moreira Júnior, em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Força Tática recebeu uma denúncia anônima informando que um imóvel estaria sendo utilizado para armazenamento e comercialização de entorpecentes.
Após patrulhamento pela região, os policiais conseguiram localizar o endereço. Durante a aproximação, um dos suspeitos tentou fugir em direção a uma área de mata, pulando muros de residências vizinhas. Foi realizado cerco policial e, após acesso ao imóvel, dois homens foram detidos - um ao tentar fugir pelos fundos e outro escondido em um quarto.
No local também foi abordada uma mulher, apontada como companheira de um dos suspeitos. Durante as buscas, os policiais encontraram grande quantidade de drogas e dinheiro.
Foram apreendidos três tijolos e uma porção de maconha, totalizando mais de 900 gramas, além de 35 pinos de cocaína e 23 pedras de crack. Também foram recolhidos R$ 2.465 em dinheiro, celulares e outros objetos relacionados à atividade criminosa.
Os presos foram identificados como uma jovem de 24 anos, um homem de 26 anos e outro de 18 anos. Segundo a polícia, eles chegaram a confessar informalmente a prática do tráfico, mas afirmaram que negariam os fatos oficialmente.
O trio foi levado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Como os crimes são inafiançáveis, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.
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