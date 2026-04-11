Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 11, após invadir uma residência e resistir à abordagem da Polícia Militar no bairro Parque Dom Pedro I, em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 por volta de 1h30, após denúncia de que um indivíduo estaria arrombando casas na região. Ao chegarem à rua Geraldo Carlos Pereira, os policiais foram informados por moradores de que o suspeito havia entrado em uma residência.
No local, os militares encontraram o portão e a porta de entrada da casa danificados. Durante a varredura no imóvel, o suspeito, identificado como Kener Willian da Mota Germano, foi localizado no interior da residência.
Segundo os policiais, ao perceber a presença da equipe, o homem avançou contra os agentes e tentou agredi-los com socos. Foi necessário o uso de força física e técnicas de imobilização para contê-lo. Mesmo algemado, ele continuou resistindo, sendo preciso o apoio de outras viaturas e o uso de algemas também nos tornozelos.
A moradora da casa, uma mulher de 64 anos, relatou que dormia no momento da invasão e acordou com o barulho do portão sendo arrombado. Assustada, ela se trancou no banheiro e acionou a polícia. A vítima contou que ouviu o invasor tentando arrombar outras portas e gritando, o que aumentou ainda mais o desespero.
Apesar dos danos na residência, nenhum objeto foi levado.
Após a detenção, o suspeito foi encaminhado ao Pronto-socorro “Álvaro Azzuz”, onde recebeu atendimento médico e foi medicado com sedativos. Ele permaneceu sob escolta policial.
O caso foi registrado como tentativa de furto qualificado, além de resistência. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
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Comentários
1 Comentários
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Indignado 1 dia atrasEscreveram o nome do rapaz, bem feito nunca valeu nada, ainda se diz integrante do PCC. Lixo de pessoa, já fui assaltado por ele, não tem nenhum escrúpulo. Que fique muito tempo preso.