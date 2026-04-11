Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 11, após invadir uma residência e resistir à abordagem da Polícia Militar no bairro Parque Dom Pedro I, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 por volta de 1h30, após denúncia de que um indivíduo estaria arrombando casas na região. Ao chegarem à rua Geraldo Carlos Pereira, os policiais foram informados por moradores de que o suspeito havia entrado em uma residência.

No local, os militares encontraram o portão e a porta de entrada da casa danificados. Durante a varredura no imóvel, o suspeito, identificado como Kener Willian da Mota Germano, foi localizado no interior da residência.