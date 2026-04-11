Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Floriano Peixoto, na região central de Franca, na madrugada deste sábado, 11.

Segundo informações de testemunhas, o motociclista teria avançado o sinal vermelho. O carro, que seguia pela via preferencial com o semáforo aberto, não conseguiu evitar o impacto, provocando a colisão.

Com a força da batida, ambos os veículos sofreram danos significativos.