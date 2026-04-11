O Sesi Franca enfrenta o Rio Claro, neste domingo, 12, às 11h, no ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, pela penúltima rodada da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A equipe comandada por Helinho Garcia entra em quadra com o primeiro lugar garantido, com duas rodadas de antecedência, nesta fase de classificação da competição nacional.

O time francano lidera a competição com 30 vitórias e apenas 6 derrotas. Em segundo lugar, está o Pinheiros com 29 vitórias e 7 derrotas. O time da capital perdeu a chance de terminar em primeiro lugar na fase de classificação do NBB 2025/2026 após ser derrotado pelo São José Basketball por 76 a 75 na noite de sexta-feira, 10, no ginásio Linneu de Moura.

A derrota do Pinheiros garantiu ao Sesi Franca a liderança da primeira fase da temporada regular. Mesmo que o Pinheiros vença seus jogos restantes e o Sesi perca, o time de Franca leva vantagem no confronto direto, não podendo ser ultrapassado.