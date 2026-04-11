O Sesi Franca enfrenta o Rio Claro, neste domingo, 12, às 11h, no ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, pela penúltima rodada da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A equipe comandada por Helinho Garcia entra em quadra com o primeiro lugar garantido, com duas rodadas de antecedência, nesta fase de classificação da competição nacional.
O time francano lidera a competição com 30 vitórias e apenas 6 derrotas. Em segundo lugar, está o Pinheiros com 29 vitórias e 7 derrotas. O time da capital perdeu a chance de terminar em primeiro lugar na fase de classificação do NBB 2025/2026 após ser derrotado pelo São José Basketball por 76 a 75 na noite de sexta-feira, 10, no ginásio Linneu de Moura.
A derrota do Pinheiros garantiu ao Sesi Franca a liderança da primeira fase da temporada regular. Mesmo que o Pinheiros vença seus jogos restantes e o Sesi perca, o time de Franca leva vantagem no confronto direto, não podendo ser ultrapassado.
Para o jogo deste domingo, o Sesi Franca vem embalado, em busca de sua nona vitória consecutiva. A última derrota foi em 19 de fevereiro para o Flamengo, no Rio de Janeiro. Helinho destaca o jogo coletivo que o time vem fazendo. A última partida da equipe pela primeira fase do NBB será na próxima terça-feira, 14, contra o Brasília, também fora de casa.
“É foco total para que a gente possa fazer um grande jogo lá em Rio Claro”, disse Helinho, antes da viagem deste sábado.
Após enfrentar o Rio Claro e o Brasília, a delegação do Sesi Franca viajará para a Argentina para disputar o Final Four da BCLA (Basketball Champions League Américas). Franca enfrentará o Nacional, do Uruguai, na próxima sexta-feira, 17, pelas semifinais. Na outra semifinal, o Flamengo irá enfrentar o Boca Juniors (ARG). A final da BCLA será disputada no ginásio do Obras Sanitárias, em Buenos Aires.
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