A Unimed Franca inaugura neste sábado, 11, uma clínica de vacinação dentro do Franca Shopping. O espaço funciona com atendimento particular, aberto ao público em geral - incluindo clientes do próprio plano de saúde, que também precisarão pagar pelas doses.
A nova unidade inicia as atividades com a campanha de vacinação contra a gripe, mas já conta com um portfólio completo de imunizantes para diferentes faixas etárias. A proposta é oferecer o serviço em um local de grande circulação, integrado à rotina da população.
A clínica opera fora do sistema público e com cobrança pelos serviços. Na campanha de influenza quadrivalente, por exemplo, a dose será vendida a R$ 99,90 para clientes da Unimed e R$ 130 para o público em geral.
Dados do Ministério da Saúde, segundo o hospital, apontam que a cobertura vacinal infantil no Brasil caiu nos últimos anos - de 88,9% em 2015 para 62,4% em 2021 - com recuperação parcial recente. O cenário tem sido usado como justificativa para iniciativas que ampliem a oferta de vacinação em diferentes formatos.
"“A vacinação é uma das estratégias mais eficazes de proteção coletiva. Ao ampliar o acesso em um ambiente de fácil circulação, conseguimos contribuir diretamente para a saúde da comunidade”, afirma Marco Antonio Benedetti Filho, diretor presidente da cooperativa.
Instalada dentro do Franca Shopping, a clínica segue uma tendência de levar serviços de saúde para espaços comerciais, apostando na praticidade e no acesso facilitado. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, além de sábados específicos, como este, 11 de abril.
A expectativa da Unimed é de adesão à vacinação contra a gripe, principalmente neste período do ano, marcado pelo aumento de casos de doenças respiratórias.
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