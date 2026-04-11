A Unimed Franca inaugura neste sábado, 11, uma clínica de vacinação dentro do Franca Shopping. O espaço funciona com atendimento particular, aberto ao público em geral - incluindo clientes do próprio plano de saúde, que também precisarão pagar pelas doses.

A nova unidade inicia as atividades com a campanha de vacinação contra a gripe, mas já conta com um portfólio completo de imunizantes para diferentes faixas etárias. A proposta é oferecer o serviço em um local de grande circulação, integrado à rotina da população.

A clínica opera fora do sistema público e com cobrança pelos serviços. Na campanha de influenza quadrivalente, por exemplo, a dose será vendida a R$ 99,90 para clientes da Unimed e R$ 130 para o público em geral.