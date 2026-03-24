O Sesi Franca conquistou uma importante vitória fora de casa ao derrotar o Corinthians por 96 a 93, na noite desta terça-feira, 24, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pelo segundo turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.

Com o resultado, o time comandado por Helinho Garcia segue entre os três primeiros colocados da competição nacional, com 28 vitórias e 6 derrotas.

O próximo compromisso da equipe francana no NBB será dia 1º de abril, contra o São José, em São José dos Campos.

O jogo