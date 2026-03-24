O Sesi Franca conquistou uma importante vitória fora de casa ao derrotar o Corinthians por 96 a 93, na noite desta terça-feira, 24, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pelo segundo turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.
Com o resultado, o time comandado por Helinho Garcia segue entre os três primeiros colocados da competição nacional, com 28 vitórias e 6 derrotas.
O próximo compromisso da equipe francana no NBB será dia 1º de abril, contra o São José, em São José dos Campos.
O jogo
O jogo foi marcado por um bom aproveitamento ofensivo do Franca, que venceu o primeiro período por 35 a 26 e o segundo quarto por 25 a 20, totalizando 60 a 46.
O ala pivô Lucas Dias foi um dos destaques do time, com 20 pontos no primeiro tempo.
O Corinthians reagiu no terceiro quarto, vencendo por 27 a 16 e diminuindo a diferença para três pontos. O último quarto foi equilibrado, mas o Franca conseguiu segurar a vitória fora de casa.
Os cestinhas do Franca foram Georginho e Lucas Dias, com 31 e 22 pontos cada um, respectivamente. O destaque do Corinthians foi Clark, com 28 pontos.
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