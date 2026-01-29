Uma mulher foi presa em flagrante após furtar diversos produtos de uma loja de artigos variados localizada na avenida César Martins Pirajá, em Franca. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 28, por volta das 14h50, e foi registrado após a própria vítima reconhecer a autora por meio das câmeras de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, que é empresária e proprietária da loja Galeria Brás, relatou que a suspeita esteve no estabelecimento enquanto sua irmã trabalhava no local. Durante o atendimento, a mulher pediu para ver uma peça de roupa e, aproveitando-se do momento em que a vendedora se afastou para buscar o item solicitado, subtraiu diversos produtos, escondendo-os dentro da bolsa.

Entre os itens furtados, estão um perfume Arbo, avaliado em R$ 250; um perfume The Blend, no valor de R$ 359; dois perfumes Coffee, avaliados em R$ 230 cada; um moletom infantil, no valor de R$ 50; um óculos, de R$ 30; e uma toalha de banho, também de R$ 30.