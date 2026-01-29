29 de janeiro de 2026
TROCOU EM DROGAS

Mulher confessa furto em loja e acaba presa em flagrante

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Google Maps
Loja que teve produtos furtados pela acusada, no bairro Jardim Aeroporto
Loja que teve produtos furtados pela acusada, no bairro Jardim Aeroporto

Uma mulher foi presa em flagrante após furtar diversos produtos de uma loja de artigos variados localizada na avenida César Martins Pirajá, em Franca. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 28, por volta das 14h50, e foi registrado após a própria vítima reconhecer a autora por meio das câmeras de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, que é empresária e proprietária da loja Galeria Brás, relatou que a suspeita esteve no estabelecimento enquanto sua irmã trabalhava no local. Durante o atendimento, a mulher pediu para ver uma peça de roupa e, aproveitando-se do momento em que a vendedora se afastou para buscar o item solicitado, subtraiu diversos produtos, escondendo-os dentro da bolsa.

Entre os itens furtados, estão um perfume Arbo, avaliado em R$ 250; um perfume The Blend, no valor de R$ 359; dois perfumes Coffee, avaliados em R$ 230 cada; um moletom infantil, no valor de R$ 50; um óculos, de R$ 30; e uma toalha de banho, também de R$ 30.

Após cometer o furto, a suspeita ainda permaneceu conversando por alguns minutos com a vendedora e deixou o local sem levantar suspeitas. O crime só foi percebido no momento em que a loja estava sendo fechada.

Ao notarem a falta dos produtos, as proprietárias conferiram as imagens do sistema de monitoramento e reconheceram, sem dúvidas, aquela suposta cliente como autora do furto. Elas afirmaram ainda que já conheciam a mulher da região e que ela já havia praticado outros furtos no local anteriormente.

A empresária e o marido passaram, então, a procurar a suspeita pela cidade e a localizaram caminhando pelo bairro Jardim Aeroporto. Questionada, ela confessou o furto e afirmou que havia vendido parte dos produtos para comprar drogas. Ela aparentava estar sob efeito de entorpecentes no momento.

A suspeita informou ainda que alguns dos objetos estariam em sua residência e se ofereceu para entregá-los. No local, foram recuperados um perfume Arbo e um moletom infantil, imediatamente reconhecidos pela vítima. A Polícia Militar foi acionada e compareceu à residência, onde apreendeu os objetos e conduziu todos os envolvidos ao plantão policial.

Em depoimento, a acusada confirmou o furto, admitiu ser usuária contumaz de drogas e declarou que utilizou o dinheiro da venda dos produtos para comprar crack. Ela afirmou não ter sofrido violência policial e disse que sua mãe foi informada sobre a prisão. Sobre um possível comparsa que aparece nas imagens, a suspeita preferiu não dar detalhes.

Após as declarações das partes e a análise das imagens das câmeras de segurança, a mulher foi autuada em flagrante por furto. Os objetos recuperados foram devolvidos à proprietária da loja. Ela foi encaminhada à cadeia e permanece à disposição da Justiça.

