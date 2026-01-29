Uma mulher foi presa em flagrante após furtar diversos produtos de uma loja de artigos variados localizada na avenida César Martins Pirajá, em Franca. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 28, por volta das 14h50, e foi registrado após a própria vítima reconhecer a autora por meio das câmeras de segurança.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, que é empresária e proprietária da loja Galeria Brás, relatou que a suspeita esteve no estabelecimento enquanto sua irmã trabalhava no local. Durante o atendimento, a mulher pediu para ver uma peça de roupa e, aproveitando-se do momento em que a vendedora se afastou para buscar o item solicitado, subtraiu diversos produtos, escondendo-os dentro da bolsa.
Entre os itens furtados, estão um perfume Arbo, avaliado em R$ 250; um perfume The Blend, no valor de R$ 359; dois perfumes Coffee, avaliados em R$ 230 cada; um moletom infantil, no valor de R$ 50; um óculos, de R$ 30; e uma toalha de banho, também de R$ 30.
Após cometer o furto, a suspeita ainda permaneceu conversando por alguns minutos com a vendedora e deixou o local sem levantar suspeitas. O crime só foi percebido no momento em que a loja estava sendo fechada.
Ao notarem a falta dos produtos, as proprietárias conferiram as imagens do sistema de monitoramento e reconheceram, sem dúvidas, aquela suposta cliente como autora do furto. Elas afirmaram ainda que já conheciam a mulher da região e que ela já havia praticado outros furtos no local anteriormente.
A empresária e o marido passaram, então, a procurar a suspeita pela cidade e a localizaram caminhando pelo bairro Jardim Aeroporto. Questionada, ela confessou o furto e afirmou que havia vendido parte dos produtos para comprar drogas. Ela aparentava estar sob efeito de entorpecentes no momento.
A suspeita informou ainda que alguns dos objetos estariam em sua residência e se ofereceu para entregá-los. No local, foram recuperados um perfume Arbo e um moletom infantil, imediatamente reconhecidos pela vítima. A Polícia Militar foi acionada e compareceu à residência, onde apreendeu os objetos e conduziu todos os envolvidos ao plantão policial.
Em depoimento, a acusada confirmou o furto, admitiu ser usuária contumaz de drogas e declarou que utilizou o dinheiro da venda dos produtos para comprar crack. Ela afirmou não ter sofrido violência policial e disse que sua mãe foi informada sobre a prisão. Sobre um possível comparsa que aparece nas imagens, a suspeita preferiu não dar detalhes.
Após as declarações das partes e a análise das imagens das câmeras de segurança, a mulher foi autuada em flagrante por furto. Os objetos recuperados foram devolvidos à proprietária da loja. Ela foi encaminhada à cadeia e permanece à disposição da Justiça.
