A Polícia Civil de Franca prendeu, na manhã desta quarta-feira, 28, dois homens suspeitos de participação em um roubo a residência ocorrido em outubro do ano passado, no Parque Franville, em Franca.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi praticado por quatro ladrões armados, que invadiram a casa da vítima, fizeram ameaças e agressões físicas contra o morador e roubaram cerca de R$ 12 mil em dinheiro.

Durante as investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), policiais do Setor de Investigações conseguiram reunir provas que levaram à identificação de dois dos envolvidos no crime.