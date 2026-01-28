A Polícia Civil de Franca prendeu, na manhã desta quarta-feira, 28, dois homens suspeitos de participação em um roubo a residência ocorrido em outubro do ano passado, no Parque Franville, em Franca.
Segundo a Polícia Civil, o crime foi praticado por quatro ladrões armados, que invadiram a casa da vítima, fizeram ameaças e agressões físicas contra o morador e roubaram cerca de R$ 12 mil em dinheiro.
Durante as investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), policiais do Setor de Investigações conseguiram reunir provas que levaram à identificação de dois dos envolvidos no crime.
Com base no material apurado, a autoridade policial solicitou a prisão temporária dos investigados.
Os policiais civis cumpriram os mandados de prisão e conduziram os dois suspeitos à Cadeia Pública de Franca, onde permanecem à disposição da Justiça.
As investigações continuam para identificar e localizar os outros dois autores do roubo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.